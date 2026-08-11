Desde Medellín, un testimonio exclusivo para Red43 tras el fuerte sismo que sacudió Colombia

Desde Medellín, Colombia, Felipe Muñetones brindó un testimonio exclusivo a Red43 luego del fuerte terremoto que sacudió al país durante la mañana del lunes 10 de agosto.

“Colombia vivió uno de los sismos más fuertes que ha vivido en la última década”, expresó al comenzar su relato. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y fue percibido en distintas regiones del territorio colombiano.

Muñetones se encuentra en Medellín y explicó que, pese a la intensidad con la que se sintió el movimiento, la ciudad no sufrió las mismas consecuencias que otros puntos del país.

“Afortunadamente no hubo daños ni pérdidas de vidas en Medellín”, señaló, al tiempo que hizo referencia a la difícil situación registrada en otras zonas como Cali, Chocó, Pereira y Manizales, donde el terremoto provocó daños en edificaciones y víctimas fatales.

Más allá de contar cómo se atravesaron esos momentos, Felipe hizo especial hincapié en la importancia de conservar la calma ante una emergencia de estas características.

“Lo importante es siempre, en un sismo, guardar la prudencia, guardar la calma. Sé que es un poco estresante, pero es la mejor forma de reaccionar”, sostuvo.

También recomendó buscar protección durante el movimiento y, una vez finalizado, realizar la evacuación correspondiente, teniendo especial precaución antes de volver a ingresar a una vivienda o edificio debido a la posibilidad de réplicas.

“No hay claridad exacta de a qué hora va a suceder, si es a la hora, a las dos horas o a las tres horas. No hay ninguna claridad y es importante siempre tener calma”, explicó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de esperar las indicaciones de los organismos de emergencia antes de regresar a una estructura que pudiera haber sufrido daños.

Felipe también se refirió a una situación extrema: quedar atrapado luego del desprendimiento o derrumbe de una estructura. En esos casos recomendó evitar gritar permanentemente y tratar de llamar la atención mediante golpes repetitivos contra elementos metálicos o utilizando un silbato.

“Tener un silbato también a la mano es muy práctico y muy recomendable, y tener paciencia ante los casos de que los cuerpos de brigada te puedan realizar el rescate”, expresó.

Desde Medellín y en diálogo exclusivo con Red43, su testimonio permite conocer desde la propia Colombia cómo fueron vividas las horas posteriores a un terremoto que golpeó con fuerza a distintas regiones del país y que mantiene movilizados a los equipos de emergencia y rescate.