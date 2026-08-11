Despiste en Ruta 40 dejó dos personas trasladadas al hospital

Un vehículo despistó este lunes alrededor de las 18.40 sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1934, en cercanías de El Bolsón. Como consecuencia del hecho, las dos personas que viajaban en el rodado fueron trasladadas al hospital local.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, tras recibir el aviso se desplazó una unidad de rescate hasta el lugar. Al arribar, encontraron un solo vehículo involucrado en el despiste.

Personal policial y del hospital ya se encontraba trabajando en el sitio cuando llegó la dotación de Bomberos.

Las dos ocupantes del vehículo fueron trasladadas al nosocomio local para recibir atención médica. Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre su estado de salud.

El rodado sufrió diversos daños como consecuencia del despiste. Bomberos realizó además tareas de verificación para descartar pérdidas de combustible y otras situaciones que pudieran representar un riesgo en el lugar.

O.P.