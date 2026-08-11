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Martes 11 de Agosto de 2026
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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Ruta 40 cortada este martes ¿hasta dónde alcanza la restricción?

La Ruta Nacional 40 permanece cortada este martes y hay otros tramos de rutas nacionales en la misma situación por la presencia de nieve, hielo y viento blanco sobre las calzadas. Las restricciones alcanzan a todo tipo de vehículos.
Por Redacción Red43

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La Ruta Nacional 40 permanece con corte preventivo de circulación entre Bariloche y El Bolsón debido a las condiciones que presenta la calzada. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y se mantiene desde las 22 hs del lunes, según la última actualización de Vialidad Nacional.

 

Nieve, hielo y viento blanco sobre la calzada

El corte fue dispuesto ante la acumulación de nieve y hielo, además de la presencia de viento blanco que reduce las condiciones de circulación en distintos sectores del trayecto.

 

Durante la noche, Vialidad Nacional informó que continuaban las tareas de despeje de nieve, distribución de sal a granel y aplicación de solución salina sobre la calzada.

 

 

La indicación para quienes tenían previsto viajar entre Bariloche y El Bolsón es evitar la circulación mientras permanezca vigente el corte, salvo situaciones de urgencia.

 

También continúa el corte en la Ruta Nacional 23

La misma situación se mantiene sobre la Ruta Nacional 23, entre Comallo y Dina Huapi, donde también rige un corte preventivo para todo tipo de vehículos por las condiciones climáticas y el estado de la calzada.

 

De esta manera, durante las primeras horas de este martes, los dos corredores nacionales permanecen con restricciones de circulación en sectores afectados por nieve, hielo y viento blanco.

 

 

Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender cualquier viaje y respetar las indicaciones mientras continúen las condiciones adversas.

 

 

O.P.

 

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