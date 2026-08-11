Terremotos en Sudamérica: cuál es el riesgo para Chubut y qué zonas Argentinas son más vulnerables

Los terremotos registrados recientemente en Colombia y Venezuela volvieron a poner la actividad sísmica de Sudamérica en el centro de la atención. Aunque estos movimientos no aumentan el riesgo sísmico en Argentina, el país cuenta con distintas zonas donde existe una amenaza mayor.

Según el mapa oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), Argentina está dividida en cinco zonas de peligrosidad sísmica, que van de 0 a 4. La clasificación permite establecer el nivel de movimiento del suelo que puede esperarse y definir criterios para las construcciones.

Dónde está el mayor riesgo en Argentina

Las áreas de mayor peligrosidad se encuentran en el oeste del país, principalmente en el sur de San Juan y el norte de Mendoza. Es la denominada zona 4, donde las construcciones deben contemplar requisitos sismorresistentes más exigentes.

También existen sectores con actividad sísmica relevante en el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y parte del noroeste de San Luis.

La explicación está relacionada principalmente con la dinámica de las placas tectónicas. La placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana frente a la Cordillera de los Andes y genera acumulación de energía que puede liberarse mediante fallas geológicas.

Argentina tiene además antecedentes de grandes terremotos. El terremoto de Mendoza de 1861 destruyó gran parte de la ciudad y provocó miles de víctimas, mientras que el terremoto de San Juan de 1944 fue uno de los desastres naturales más graves de la historia del país.

En 1977, San Juan volvió a ser escenario de un fenómeno particular: dos terremotos principales se produjeron con apenas unos segundos de diferencia, en lo que se conoce como un doblete sísmico.

¿Cuál es el riesgo para Chubut?

Gráfico: Infobae

Dentro de Chubut existe un marcado contraste entre el oeste, la zona central y el sector costero.

La Cordillera y la Precordillera presentan el mayor nivel de peligrosidad sísmica de la provincia, aunque se mantienen lejos de los valores registrados en las áreas más comprometidas de San Juan y Mendoza.

En esa zona occidental, los valores del mapa oficial se ubican aproximadamente entre 0,15 y 0,20 g, mientras que la Meseta Central presenta niveles cercanos a 0,05 g.

Hacia la Costa Atlántica, el nivel es todavía menor, con valores que van de 0 a 0,05 g.

Esto significa que el riesgo no es uniforme en toda la provincia: las localidades ubicadas sobre el sector cordillerano presentan una mayor exposición relativa que las zonas de la Meseta y la costa.

El antecedente de las construcciones antisísmicas

La historia de los grandes terremotos también dejó cambios en la forma de construir en Argentina.

Después del terremoto de San Juan de 1944, durante el gobierno de Juan Domingo Perón se impulsó una importante reconstrucción de la ciudad y se incorporaron criterios de construcción adaptados a la actividad sísmica de la región.

Con el paso de las décadas, las normas sismorresistentes se fueron desarrollando y actualmente constituyen una de las principales herramientas para reducir el impacto de un eventual terremoto.

En Chubut, las exigencias también contemplan la existencia de actividad sísmica, especialmente en el sector cordillerano, aunque la provincia se encuentra lejos de los niveles de peligrosidad de San Juan y Mendoza.

¿Los terremotos de Colombia y Venezuela afectan a Argentina?

Los recientes movimientos registrados en Colombia y Venezuela no modifican el nivel de riesgo sísmico de Argentina.

La actividad sísmica de cada región está vinculada a su propio contexto tectónico. En el caso argentino, la principal referencia se encuentra en la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana a lo largo de la Cordillera de los Andes.

Por su cercanía y pertenencia al mismo sistema tectónico, los grandes terremotos registrados en Chile sí tienen una relación más directa con la actividad sísmica que puede registrarse en el oeste argentino.

En definitiva, Chubut no se encuentra entre las provincias argentinas con mayor peligrosidad sísmica. El mayor nivel dentro del territorio provincial está en la Cordillera y la Precordillera, mientras que la Meseta y la Costa Atlántica presentan valores considerablemente más bajos.

El mapa permite conocer esos niveles de amenaza y planificar construcciones y medidas de prevención, pero la ciencia no puede determinar cuándo ni dónde ocurrirá el próximo gran terremoto.

M.A