Choco-Nieve: Esquel prepara un fin de semana de chocolate, nieve y propuestas gastronómicas

Esquel se prepara para vivir una nueva propuesta que busca combinar dos de los principales atractivos de la ciudad durante el invierno: la nieve y el chocolate. Se trata de Choco-Nieve, Festival de Sabores y Experiencias, una iniciativa impulsada por el sector privado con acompañamiento del Ente Mixto de Turismo y el Municipio, que tendrá actividades en distintos establecimientos y en el Centro Cultural Melipal.

El asesor técnico de la Subsecretaría de Turismo, Leandro Choi, destacó que la iniciativa surgió desde el sector privado y cuenta con el acompañamiento del Ente Mixto. “Es un evento que presenta el sector privado a través de las cámaras de turismo de nuestra ciudad y desde el Ente Mixto estamos acompañando esta iniciativa”, explicó.

La propuesta apunta a generar movimiento turístico durante el fin de semana largo y ampliar la oferta de Esquel más allá de las actividades vinculadas directamente con el centro de esquí. “Es importante para desestacionalizar el destino, darle un marco a la ciudad turísticamente durante el fin de semana largo”, sostuvo Choi.

Federico Braese, de Chocolatería Braese, explicó que el festival se extenderá desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de agosto, con la participación de chocolaterías, confiterías y establecimientos gastronómicos de la ciudad.

Durante esos días habrá menús especiales, descuentos, promociones y propuestas particulares en los locales adheridos. Entre los participantes se encuentran Chocolatería Braese, Dulzuras de Esquel, Chocolatería La Galesa, Croeso, Bistró Café, Dulcinea, Reina Mora, Gene, Bar La Encrucijada, Haiku Casa de Té, Rosa de los Vientos, Don Chiquino y Baruch, entre otros.

La programación tendrá además dos jornadas centrales en el Centro Cultural Melipal, durante el domingo y lunes, de 14 a 20 horas.

Habrá clases magistrales, demostraciones de chocolatería y pastelería, degustaciones, música en vivo y una feria de artesanos y productores vinculados con el sector.

Entre las actividades previstas se encuentran una clase de chocolate en rama a cargo de Braese Chocolatería, propuestas de La Galesa y Mr. Piche, una clase abierta de pastelería de La Encrucijada y una propuesta de Don Chiquino, además de otras actividades participativas.

En tanto, la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre productores, emprendedores y el sector gastronómico.

En ese sentido, puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado y señaló que la propuesta vinculada al chocolate aporta además a la identidad turística de la ciudad.

La feria que se desarrollará en el Melipal permitirá incorporar a productores y emprendedores locales a la propuesta, generando un espacio para mostrar y comercializar sus productos. “Es una iniciativa específica del rubro de los chocolateros que le da identidad a nuestra localidad”, se destacó durante la presentación.

La propuesta busca aprovechar además el buen nivel de nieve que presenta el centro de esquí y sumar nuevos motivos para que turistas de la provincia y de otros puntos del país elijan Esquel durante el fin de semana largo.

Desde Casa de Té Croeso, Noelia Thomas presentó una de las propuestas gastronómicas que formarán parte de Choco-Nieve.

El establecimiento realizará una demostración y cata de chocolates, con una tabla de diferentes chocolates y bombones acompañada por un maridaje con vinos de Chacras Baruc, de Trevelin.

La actividad también incluirá una propuesta artística y degustaciones de tortas y tartas, con el chocolate como protagonista.

La iniciativa busca que los visitantes puedan vivir una experiencia que combine gastronomía, arte y productos regionales, ampliando la oferta del festival más allá de la tradicional propuesta de chocolate y té.

El movimiento turístico no estaría limitado únicamente al público provincial. Choi destacó también la conectividad aérea con Córdoba y Buenos Aires, cuyos vuelos presentan buenos niveles de ocupación.

A la agenda de Choco-Nieve se suman además los Juegos de Montaña y una importante competencia de escalada que se desarrollará en el Club Andino, generando un calendario con distintas actividades capaces de complementarse y potenciar el movimiento turístico.