El desafío de Matemática: la asignatura que más cuesta en la primaria argentina

El panorama de la educación primaria en la Argentina volvió a ser analizado a partir del Índice de Resultados Escolares presentado por la organización Argentinos por la Educación, que dio seguimiento al grupo de estudiantes que inició sus estudios en 2020 y completó el sexto grado en 2025.

En ese marco, la provincia de Chubut logró ubicarse en el grupo de jurisdicciones que mostraron una mejora interanual, con un crecimiento de seis puntos porcentuales respecto de las mediciones de 2023. La tendencia acompañó una recuperación general del país, que pasó del cuarenta y cinco por ciento al cincuenta por ciento en el promedio nacional.

El relevamiento expone un fenómeno generalizado en la Región Patagónica y en la mayoría de las provincias: un alto nivel de permanencia escolar sin sobreedad, pero con una marcada brecha al momento de evaluar los contenidos aprehendidos. A nivel nacional, el noventa y cuatro por ciento de los chicos llega a sexto grado en el plazo previsto de seis años. Sin embargo, al cruzar esa trayectoria con el desempeño adecuado tanto en Lengua como en Matemática, el indicador se reduce a la mitad.

El contraste entre materias sigue siendo el factor determinante del rendimiento escolar. Mientras que en Lengua cerca del setenta y nueve por ciento de los alumnos alcanza los contenidos esperados a nivel país, en Matemática la cifra desciende al cincuenta y ocho por ciento. De acuerdo con los analistas del estudio, las mejoras observadas entre 2023 y 2025 estuvieron impulsadas fundamentalmente por las políticas y planes de alfabetización implementados en Lengua, mientras que Matemática continúa representando la principal dificultad histórica del sistema educativo.

A diferencia de las provincias con mayores avances —como San Juan, Catamarca y La Rioja, que treparon diez puntos—, la suba de seis puntos en Chubut la ubica en un lote intermedio de recuperación junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe. En el mapa regional, la Patagonia muestra matices particulares, con Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro registrando casi la totalidad de su alumnado escolarizado en tiempo y forma, mientras que las brechas socioeconómicas continúan marcando diferencias en los promedios finales de todo el país.

EBW