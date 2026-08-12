Policías de la PSA aprenderán hebreo antes de la llegada de los vuelos a Tel Aviv

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzó a capacitar a parte de su personal en hebreo ante la próxima llegada de vuelos directos entre Argentina e Israel.

Unos 50 agentes participan de un curso gratuito de 60 horas, en el que aprenderán expresiones básicas para saludar, orientar a pasajeros, verificar documentación y brindar asistencia.

La capacitación se realiza antes del inicio de la nueva ruta aérea que conectará Ezeiza con Tel Aviv desde el 29 de noviembre.

Los vuelos serán operados por la aerolínea israelí El Al y tendrán dos frecuencias semanales. El trayecto será directo, sin escalas, y demandará unas 16 horas.

Desde la PSA señalaron que la formación busca “fortalecer la comunicación con pasajeros israelíes” y mejorar la respuesta de los agentes en tareas de seguridad, control y asistencia.

La nueva conexión será la primera ruta aérea regular y sin escalas entre Argentina e Israel.

A.M.D