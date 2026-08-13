Cholila prepara la Pre Fiesta del Asado para el mes de noviembre

La localidad de Cholila se prepara para una nueva propuesta cultural y gastronómica en la cordillera. A través de las áreas de Cultura y Juventud, el municipio confirmó de manera oficial la realización de la Pre Fiesta del Asado, una iniciativa pensada como antesala de la tradicional Fiesta Nacional del Asado y como un espacio para poner en valor las costumbres locales.

El encuentro se desarrollará el 7 y 8 de noviembre en las instalaciones del Predio El Morro, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad y visitantes. El atractivo principal de las jornadas será el Concurso de Asadores, donde los participantes exhibirán sus técnicas y habilidades frente a la parrilla para coronar la mejor preparación del fin de semana.

La programación incluirá un Certamen de Danzas Folklóricas con la presencia de ballets, academias y agrupaciones de distintos puntos de la región. De forma complementaria, el público podrá disfrutar del concurso de hacheras, juegos tradicionales, el bingo local y una variada agenda de espectáculos musicales y artísticos sobre el escenario.

El predio contará con un paseo de emprendedores, productores y artesanos, además de una amplia oferta gastronómica que abarcará puestos de comida, foodtrucks y carros de cerveza artesanal. Al realizarse durante noviembre, la iniciativa busca dinamizar la economía local fuera de la temporada alta de turismo, sumando también a los prestadores de la zona mediante un esquema de promociones y auspicios.

Desde la organización informaron que en los próximos días se abrirán las inscripciones oficiales tanto para el concurso gastronómico como para el certamen de danza. Asimismo, se pondrá en marcha el proceso de licitación para la adjudicación de los puestos comerciales y el parque de juegos, cuyos detalles se darán a conocer a través de los canales institucionales de la Municipalidad de Cholila.

EBW