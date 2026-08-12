Entre nieve y nubes: el aterrizaje del vuelo Aeroparque-Esquel

El vuelo AR1818, que conecta Aeroparque con Esquel, arribó este miércoles a las 15:04 en medio de las condiciones invernales que se registran en la ciudad.

Al momento de la llegada, la nieve se hacía presente en el sector del aeropuerto, cubriendo la pista y los alrededores.

El aterrizaje fue registrado en video y permite observar el arribo de la aeronave mientras continuaban las nevadas en Esquel.

La jornada presenta además bajas temperaturas y acumulación de nieve en distintos sectores de la ciudad, en el marco del temporal que afecta a la región cordillerana.

Pese a las condiciones meteorológicas, el vuelo AR1818 concretó su llegada a Esquel y permitió dejar registrada una de las postales que está dejando la jornada de nieve en la ciudad.

En las rutas de la zona también se sienten las condiciones del temporal: sobre la Ruta Nacional 40, entre Esquel y Tecka, hay nieve en la calzada y acumulación en algunos sectores de Nahuelpan. Vialidad Nacional trabaja en el despeje y distribución de sal y recomienda evitar viajar si no es urgente.

MA