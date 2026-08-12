Ruta 40: numerosos despistes y un amplio operativo por la nieve durante la mañana

Las condiciones invernales volvieron a exigir máxima precaución en las rutas de la región. Durante la mañana de este miércoles se registraron numerosos despistes en distintos puntos de la Ruta Nacional 40, principalmente en el tramo comprendido entre el sector del aeropuerto de Esquel y Leleque.

Las imágenes registradas durante las primeras horas del día muestran algunos de esos episodios y el importante despliegue realizado por los organismos que trabajaron sobre la ruta para asistir a los ocupantes de los vehículos.

Marcelo Carrión, responsable de la Dirección Regional de Protección Ciudadana, explicó que el operativo comenzó temprano. “Salimos a las 6 de la mañana a la ruta”, señaló, al detallar el trabajo articulado con Gendarmería Nacional, Policía, Vialidad Nacional y Provincial, la Secretaría de Bosques y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, organismos que vienen brindando un importante acompañamiento durante todo el operativo invernal.

Según indicó, la Ruta 40 presentaba sectores muy complicados por la presencia de nieve. Los mayores inconvenientes se observaron desde el aeropuerto hasta Leleque, particularmente en la zona de los puentes y en el tramo comprendido entre Lepá y Arroyo La Cancha.

Carrión remarcó que fueron numerosos los vehículos que terminaron fuera de la calzada y que los casos registrados en las imágenes fueron solamente algunos de los ocurridos durante la mañana. Entre los rodados involucrados hubo camionetas y vehículos de menor porte, cuyos ocupantes debieron ser asistidos.

La situación se produjo luego de las fuertes nevadas registradas entre el martes y este miércoles en las rutas ubicadas al norte de Esquel. De acuerdo con Carrión, en algunos sectores elevados, por encima de los mil metros, la acumulación de nieve alcanzó entre 20 y 25 centímetros.

Frente a este escenario, las máquinas de Vialidad Nacional trabajaron sobre las rutas nacionales, mientras que Vialidad Provincial hizo lo propio en los caminos bajo su jurisdicción. Paralelamente, los diferentes organismos mantuvieron un monitoreo constante de las condiciones de circulación y trabajaron de manera coordinada ante los distintos inconvenientes que se fueron presentando.

Recomendaciones para quienes deban viajar

De cara a las próximas horas, Carrión recomendó, siempre que sea posible, circular entre las 10:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas son algo más favorables, además de permitir que durante las horas de menor circulación los equipos viales puedan desarrollar sus tareas.

También recordó la importancia de revisar el vehículo antes de emprender un viaje y llevar elementos básicos ante la posibilidad de una demora, un corte de ruta o algún inconveniente: mantas, bebidas calientes y alimentos adicionales.

La conducción requiere especial cuidado. La presencia de sal o solución salina sobre la calzada no elimina completamente el riesgo y las bajas temperaturas pueden generar sectores con muy poca adherencia. Por ese motivo, se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar frenadas, aceleraciones o maniobras bruscas.

Otro factor a considerar es el viento. Combinado con la nieve puede generar viento blanco y reducir considerablemente la visibilidad, aumentando el peligro al momento de realizar un sobrepaso.

Finalmente, antes de iniciar cualquier viaje resulta fundamental consultar los partes oficiales emitidos por Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, donde se actualiza el estado de las rutas.

En plena temporada invernal, con frío, hielo y nieve, las condiciones pueden cambiar rápidamente. La prudencia, el sentido común y el respeto por las indicaciones de quienes trabajan en las rutas son fundamentales para prevenir nuevos incidentes y permitir que los organismos continúen realizando su tarea de manera segura.