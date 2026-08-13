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Por Redacción Red43

Nueva charla sobre la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta en el Melipal

El Centro Cultural Melipal recibirá el sexto encuentro del ciclo dedicado a la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. La disertación estará a cargo de Héctor Gonda con entrada libre y gratuita. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, junto con la Dirección de Ambiente y la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, impulsa una nueva edición de su ciclo de charlas dedicado a la divulgación y protección del patrimonio natural de la ciudad. El sexto capítulo de este espacio de encuentro comunitario abordará la diversidad de especies que habitan el área protegida municipal bajo la propuesta denominada Belleza oculta: flora, fauna y funga de Laguna La Zeta.

 

La disertación estará a cargo del especialista Héctor Gonda y se llevará a cabo este viernes 14 de agosto a partir de las 17 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal. La actividad cuenta además con el acompañamiento del Club de Observadores de Aves COA Diucón Esquel y Aves Argentinas.

 

 

 

Este encuentro busca dar continuidad al programa educativo y de concientización ambiental sobre el espacio protegido. En ediciones anteriores, el ciclo abordó temáticas clave para el entorno local, como la jornada dedicada a la historia y conservación del cipresal bajo la consigna del bosque nativo que resiste, con el objetivo de profundizar el conocimiento vecinal sobre los ecosistemas más valiosos de la región.

 

En esta oportunidad, la exposición se enfocará en aquellos componentes vegetales, animales y del reino fúngico que suelen pasar desapercibidos para los visitantes cotidianos, permitiendo comprender el equilibrio biológico de la reserva y la importancia de su preservación.

 

La actividad es abierta a toda la comunidad y no tiene costo de entrada. Los vecinos e interesados en asistir únicamente deben completar una inscripción previa a través del formulario digital disponible en el código QR difundido en las convocatorias oficiales del municipio y de la reserva natural.

 

 

 

 

 

 

 

 

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