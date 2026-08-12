Cómo no voy a llegar: trabajadores cruzan la ruta congelada en el camino a La Hoya

Las copiosas lluvias que se sintieron durante toda la noche en la ciudad, fueron nieve en las alturas. Y los caminos como el de La Hoya, vivieron sus inclemencias en forma directa.

Jaco Bus, la empresa de transporte de pasajeros, cruzó los caminos nevados y sus trabajadores hicieron todo lo posible para completar el recorrido sin afectar a los viajeros.

Un esfuerzo mecánico y humano, colectivo en todos sus sentidos que quedó registrado en video.

El video fue capturado por un grupo de instructores, quienes fueron los primeros en subir al cerro antes del ingreso del público en general. De esta manera, pudieron registrar de primera mano el trabajo de la máquina que avanzaba despejando el camino. Más tarde, personal de Vialidad Provincial continuó con las tareas para garantizar que los visitantes puedan acceder a La Hoya sin inconvenientes.

SL