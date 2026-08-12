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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Todo listo para la Fiesta Nacional de la Nieve: Cuatro días con grandes artistas y la tradicional Bajada de Antorchas

Del 13 al 16 de agosto, llega una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, con espectáculos musicales, actividades tradicionales, propuestas gastronómicas y la esperada Bajada de Antorchas.
Por Redacción Red43

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La Fiesta Nacional de la Nieve 2026 comenzará este jueves en Bariloche, en un contexto marcado por las nevadas que volvieron a cubrir de blanco la ciudad y el Cerro Catedral. Durante cuatro días habrá música, actividades tradicionales, gastronomía y propuestas para vecinos y turistas.

 

La celebración se extenderá del jueves 13 al domingo 16 de agosto, con actividades concentradas principalmente en el Centro Cívico, la calle Mitre, Puerto San Carlos, la Costanera y el Cerro Catedral.

 

Fiesta Nacional de la Nieve 2026 día por día

Jueves 13 de agosto

 

La primera jornada comenzará al mediodía con una propuesta de Food Trucks en calle Independencia.

 

  • 12:00 — Food Truck en calle Independencia.
  • 15:00 — Artistas locales en el Centro Cívico.
  • 15:00 — Concurso de Tortas en Puerto San Carlos.
  • 19:00 — Bajada de Antorchas, Show de Luces y DJ en Cerro Catedral.
  • 20:45 — Cierre con Sele Vera y Los Pampas en el Centro Cívico.

 

Viernes 14 de agosto

 

La segunda jornada tendrá música en el Centro Cívico y actividades vinculadas con las candidatas a Reina Nacional de la Nieve.

 

  • 17 a 19 — Colectividades en calle Mitre.
  • 17:30 — Topa en el Centro Cívico.
  • 19:00 — Nahuel Pennisi en el Centro Cívico.
  • 20:14 — Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve.
  • 21:00 — Cierre musical con Jorge Rojas en el Centro Cívico.

Sábado 15 de agosto

 

El sábado concentrará una buena parte de las actividades tradicionales y espectáculos musicales.

 

  • 9 a 14 — Tejetón en Puerto San Carlos.
  • 12 a 19 — Colectividades en calle Mitre.
  • 16:00 — Carrera de Mozos en Elflein, Rolando y Mitre.
  • 16 a 21 — Concurso del Pullover en Puerto San Carlos.
  • 18:00 — Desfile Náutico frente al Centro Cívico.
  • 19:00 — Ángela Leiva en el Centro Cívico.
  • 20:00 — Desfile de Reinas Invitadas.
  • 21:00 — Luck Ra en el Centro Cívico.
  • 22:30 — Show de Drones.

Domingo 16 de agosto

 

El último día tendrá actividades tradicionales, la elección de la Reina de la Nieve y el cierre musical.

 

  • 12:00 — Concurso de Hacheros en la Costanera.
  • 12 a 19 — Colectividades en calle Mitre.
  • 19:00 — Turf en el Centro Cívico.
  • 20:00 — Elección de la Reina de la Nieve.
  • 21:00 — Los Auténticos Decadentes en el Centro Cívico.
  • 22:30 — Cierre final con Show de Drones.

 

La nieve acompaña la celebración

La llegada de nuevas nevadas se da en los días previos al inicio de la fiesta y acompaña las condiciones invernales que caracterizan a Bariloche durante agosto.

 

El Cerro Catedral será uno de los escenarios de la celebración con la tradicional Bajada de Antorchas, mientras que el resto de las propuestas se distribuirá entre distintos espacios de la ciudad.

 

 

O.P.

 

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