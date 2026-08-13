Tras 30 años de pedidos, 15 familias de El Hoyo ahora tienen agua de red

Unas 15 familias del callejón Pascual Díaz, en Rincón de Lobos, ya cuentan con agua de red luego de la finalización de una obra que, según informó la Municipalidad de El Hoyo, era reclamada desde hace aproximadamente 30 años.

La nueva red de agua en Rincón de Lobos fue ejecutada por el Municipio en coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos y permite que las viviendas de la zona puedan conectarse al servicio.

Cómo es la nueva conexión

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, la obra contempla una cañería de 63 milímetros y acometidas de media pulgada para el ingreso del servicio a cada vivienda. Las conexiones quedan habilitadas una vez vinculadas a la red, permitiendo que las familias incorporadas al sistema puedan contar con el suministro de agua corriente.

La obra alcanza a un sector del callejón Pascual Díaz donde los vecinos aguardaban desde hace décadas por la extensión del servicio.

Se suma a la red eléctrica

La llegada del agua de red se produce después de otra obra de infraestructura realizada en la misma zona. Hace poco se completó la conexión de la red eléctrica, otro servicio que era esperado por las familias de Rincón de Lobos. De esta manera, la extensión de ambos servicios modifica las condiciones de acceso a infraestructura básica para vecinas y vecinos del callejón Pascual Díaz.

Desde el Municipio señalaron que la obra de agua forma parte de los trabajos de extensión de servicios que se vienen realizando en distintos sectores de El Hoyo.

O.P.