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15 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Catalina Castro Badán y Francisco Regueiro lograron el primer lugar en la Clasificación U15

Arrancó el Campeonato Regional de Escalada Deportiva en el Club Andino Esquel
Por Redacción Red43

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El Club Andino Esquel fue escenario de una intensa jornada competitiva en el marco de los Juegos de la Montaña, con el Campeonato Regional de Escalada Deportiva donde en la categoría U15 se alzaron con el primer puesto Catalina Castro Badán y Francisco Regueiro.

 

Con el respaldo de la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, junto con Chubut Deportes, Lotería del Chubut, y demás comercios que apuestan en el desarrollo del deporte en la ciudad de Esquel, tuvo lugar esta mañana la fase clasificatoria en la categoría U15, dejando todo listo para las finales de este domingo.

 

 

En la Categoría Femenina, las 10 competidoras lograron su pase a la instancia final. La actuación más destacada corrió por cuenta de Catalina Castro Badan, quien se adjudicó el primer puesto con un total de 92,9 puntos tras lograr el "Top" en 3 de los 5 bloques (Bloques 2, 3 y 4).

 

El podio lo completaron Sofia March en el segundo lugar con 84,8 puntos y Kiara Zoe Higinio en la tercera posición con 78,2 puntos.

 

 

Por el lado de la categoría Masculina, el primer lugar fue para Francisco Regueiro, quien firmó una impresionante actuación acumulando 109,1 puntos y alcanzando el "Top" en 4 de los 5 bloques disputados (Bloques 1, 2, 4 y 5). El podio masculino lo completó Ian Joel Oñate en el segundo puesto con 9 puntos

 

La expectativa queda abierta para la jornada de mañana, donde los clasificados buscarán subirse al podio final del certamen.

 

En instantes se llevará a cabo la fase Clasificatoria de la categoría U17 y a continuación llegará el momento de la U19.

 

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