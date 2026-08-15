-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 15 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesClub Andino Esquelescalada deportiva
15 de Agosto de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Franchesco Porte Guarescchi y Samuel Wajnfeld igualaron en el primer puesto en la clasificación U17

Torneo Regional de Escalada Deportiva. Increíble definición entre los varones. Sofia Balercia logró el primer puesto en la rama femenina
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Club Andino Esquel vive una jornada a pura emoción con el desarrollo del Torneo Clasificatorio de Escalada Deportiva en la categoría U17. La competencia reunió a los mejores exponentes locales y regionales, dejando definidos a los ocho atletas por rama que disputarán la gran fase final el día de mañana.

 

En la categoría masculina, la definición fue apasionante y se resolvió por detalles mínimos. Franchesco Porte Guarescchi y Samuel Wajnfeld igualaron en el primer puesto con un excelente puntaje acumulado de 124,3 puntos. Sin embargo, la menor cantidad de intentos le otorgó a Porte Guarescchi el primer lugar de la tabla. El podio clasificatorio lo completó el esquelense Agustín Williams Lewis con 93,7 puntos.

 

 

Por el lado de la categoría femenina, Lucía Baldini dominó la jornada tras obtener una sólida actuación que le valió 64,1 puntos para adjudicarse el puesto de vanguardia. La esquelense Martina Suárez finalizó en la segunda posición con 53,7 puntos, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Guadalupe Lobos con un total de 47,8 puntos.

 

La acción continuará mañana en el muro del Club Andino Esquel, donde los finalistas buscarán coronarse en la definición de la escalada deportiva regional.

 

 

CLASIFICADOS A LAS FINALES (TOP 8 POR CATEGORÍA)

 

U17 Masculino

 

1° Franchesco Porte Guarescchi – 124,3 pts

 

2° Samuel Wajnfeld – 124,3 pts

 

3° Agustín Williams Lewis – 93,7 pts

 

4°Camilo González Rodríguez – 73,1 pts

 

5° Uriel Pérez – 69,2 pts

 

6° Lihue Barroso Pargade – 69 pts

 

7° Tomas Garcia Monsalvo – 68,7 pts

 

8° Enzo Di Meglio – 68,6 pts

 

 

U17 Femenino

 

1° Lucia Baldini – 64,1 pts

 

2° Martina Suarez – 53,7 pts

 

3° Guadalupe Lobos – 47,8 pts

 

4° Lila Amira Kowalyk – 45 pts

 

5° Sofia Balercia – 44,4 pts

 

6° Camila Kolton Laneri – 19,5 pts

 

7° Mila Sophie Celescinco Barrera – 18,9 pts

 

8° Olivia Imi Alfaro – 8,8 pts

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Megashop inauguró su nuevo local en Esquel
2
 Germán Neira QEPD
3
 Amaro Rolando QEPD
4
 La Hoya extiende su horario este fin de semana: hasta qué hora se podrá esquiar
5
 Esquel: Feriarte vuelve con 94 emprendedores, música, peña y gastronomía
1
 Desarticulan una organización narco liderada desde la cárcel por uno de los criminales más peligrosos del país
2
 ALMA VIVA realizará una nueva ronda de charlas para mayores de 50 años
3
 Franchesco Porte Guarescchi y Samuel Wajnfeld igualaron en el primer puesto en la clasificación U17
4
 Personal del Poder Judicial se capacitó en RCP, primeros auxilios y uso de extintores
5
 Esquel: desde este domingo restringen el ingreso al Campo de Instrucción Militar
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -