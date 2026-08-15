Franchesco Porte Guarescchi y Samuel Wajnfeld igualaron en el primer puesto en la clasificación U17

El Club Andino Esquel vive una jornada a pura emoción con el desarrollo del Torneo Clasificatorio de Escalada Deportiva en la categoría U17. La competencia reunió a los mejores exponentes locales y regionales, dejando definidos a los ocho atletas por rama que disputarán la gran fase final el día de mañana.

En la categoría masculina, la definición fue apasionante y se resolvió por detalles mínimos. Franchesco Porte Guarescchi y Samuel Wajnfeld igualaron en el primer puesto con un excelente puntaje acumulado de 124,3 puntos. Sin embargo, la menor cantidad de intentos le otorgó a Porte Guarescchi el primer lugar de la tabla. El podio clasificatorio lo completó el esquelense Agustín Williams Lewis con 93,7 puntos.

Por el lado de la categoría femenina, Lucía Baldini dominó la jornada tras obtener una sólida actuación que le valió 64,1 puntos para adjudicarse el puesto de vanguardia. La esquelense Martina Suárez finalizó en la segunda posición con 53,7 puntos, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Guadalupe Lobos con un total de 47,8 puntos.

La acción continuará mañana en el muro del Club Andino Esquel, donde los finalistas buscarán coronarse en la definición de la escalada deportiva regional.

CLASIFICADOS A LAS FINALES (TOP 8 POR CATEGORÍA)

U17 Masculino

1° Franchesco Porte Guarescchi – 124,3 pts

2° Samuel Wajnfeld – 124,3 pts

3° Agustín Williams Lewis – 93,7 pts

4°Camilo González Rodríguez – 73,1 pts

5° Uriel Pérez – 69,2 pts

6° Lihue Barroso Pargade – 69 pts

7° Tomas Garcia Monsalvo – 68,7 pts

8° Enzo Di Meglio – 68,6 pts

U17 Femenino

1° Lucia Baldini – 64,1 pts

2° Martina Suarez – 53,7 pts

3° Guadalupe Lobos – 47,8 pts

4° Lila Amira Kowalyk – 45 pts

5° Sofia Balercia – 44,4 pts

6° Camila Kolton Laneri – 19,5 pts

7° Mila Sophie Celescinco Barrera – 18,9 pts

8° Olivia Imi Alfaro – 8,8 pts