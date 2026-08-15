Esquel: desde este domingo restringen el ingreso al Campo de Instrucción Militar

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” informó a la población de Esquel y zonas aledañas que desde este domingo 16 de agosto y hasta el 1 de septiembre se llevarán adelante ejercicios militares de magnitud en el Campo de Instrucción Militar.

Las actividades comprenderán movimientos y desplazamientos diurnos y nocturnos de personal y vehículos militares en los sectores denominados Escudo Nacional, Palestra Natural, Los Ñires, Camino de los Tres Arroyos y Cañadón de los Bandidos.

Asimismo, se realizarán ejercicios de tiro con armamento y munición de guerra en los sectores correspondientes a la Laguna Willmanco y al Polígono de Tiro “Los Blancos”.

Por estrictas razones de seguridad, desde el Regimiento recordaron a la población que queda prohibido el ingreso y la permanencia de toda persona ajena a la institución dentro del Campo de Instrucción Militar durante el desarrollo de las actividades.

También solicitaron respetar las señalizaciones, restricciones y medidas de seguridad dispuestas, y evitar ingresar o transitar por los sectores afectados por los ejercicios.

Desde la institución agradecieron la comprensión y colaboración de la población, y remarcaron la importancia de cumplir con estas disposiciones para prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades militares.