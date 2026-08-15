-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 15 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
15 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: desde este domingo restringen el ingreso al Campo de Instrucción Militar

Se recuerda a la comunidad respetar estrictamente las medidas. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

 

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” informó a la población de Esquel y zonas aledañas que desde este domingo 16 de agosto y hasta el 1 de septiembre se llevarán adelante ejercicios militares de magnitud en el Campo de Instrucción Militar.

 

 

Las actividades comprenderán movimientos y desplazamientos diurnos y nocturnos de personal y vehículos militares en los sectores denominados Escudo Nacional, Palestra Natural, Los Ñires, Camino de los Tres Arroyos y Cañadón de los Bandidos.

 

 

Asimismo, se realizarán ejercicios de tiro con armamento y munición de guerra en los sectores correspondientes a la Laguna Willmanco y al Polígono de Tiro “Los Blancos”.

 

 

Por estrictas razones de seguridad, desde el Regimiento recordaron a la población que queda prohibido el ingreso y la permanencia de toda persona ajena a la institución dentro del Campo de Instrucción Militar durante el desarrollo de las actividades.

 

 

También solicitaron respetar las señalizaciones, restricciones y medidas de seguridad dispuestas, y evitar ingresar o transitar por los sectores afectados por los ejercicios.

 

 

Desde la institución agradecieron la comprensión y colaboración de la población, y remarcaron la importancia de cumplir con estas disposiciones para prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades militares.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Megashop inauguró su nuevo local en Esquel
2
 Germán Neira QEPD
3
 Amaro Rolando QEPD
4
 La Hoya extiende su horario este fin de semana: hasta qué hora se podrá esquiar
5
 Esquel: Feriarte vuelve con 94 emprendedores, música, peña y gastronomía
1
 Desarticulan una organización narco liderada desde la cárcel por uno de los criminales más peligrosos del país
2
 ALMA VIVA realizará una nueva ronda de charlas para mayores de 50 años
3
 Franchesco Porte Guarescchi y Samuel Wajnfeld igualaron en el primer puesto en la clasificación U17
4
 Personal del Poder Judicial se capacitó en RCP, primeros auxilios y uso de extintores
5
 Esquel: desde este domingo restringen el ingreso al Campo de Instrucción Militar
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -