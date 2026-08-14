Esquel: Feriarte vuelve con 94 emprendedores, música, peña y gastronomía

Feriarte prepara una nueva edición en Esquel que se desarrollará durante este fin de semana largo en La Rural, con una propuesta que reunirá a 94 emprendedores, cuatro food trucks, puestos cerveceros, gastronomía, música y actividades para toda la familia.

Romina, integrante de Feriarte, contó que actualmente se encuentran trabajando en el armado del espacio y confirmó que la feria comenzará este sábado 15 y continuará el domingo 16 y lunes 17, de 17:00 a 23:00 horas.

“Hay que traer pañuelos y ganas de bailar porque va a haber también peña”, adelantó. Además, habrá sorteos en vivo para celebrar el Día del Niño.

La propuesta gastronómica incluirá cuatro food trucks, tragos y un buffet a cargo del cocinero Laureano Ríos. También habrá opciones para los más chicos. “Tenemos a María, que los hace los licuados para los chicos sin alcohol, así que a traer el mate, tenemos panificados”, señaló Romina.

La feria también contará con la participación de artesanos y emprendedores de distintas localidades. “Siempre van renovando, vienen artesanos tanto de Esquel, Trevelin, de Bolsón, de Bariloche, de Epuyén, de Lago Puelo”, explicó.

Para Romina, el crecimiento de la propuesta también se refleja en la llegada de expositores de otros lugares. “Es como se van acercando artesanos de otras provincias, de otras ciudades. Así que eso también nos tiene muy contentos, porque habla mucho de lo que se está haciendo como feria”, sostuvo.

La actividad representa además una fuente de ingresos para quienes participan. “La verdad que hay un porcentaje muy amplio que vive solo de la feria, por eso es que es tan importante este extra, esta feria”, afirmó.

La feria comenzará este sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17, de 17:00 a 23:00 horas, en La Rural de Esquel. La entrada es libre y se podrá recorrer la propuesta en familia durante las tres jornadas.

R.G