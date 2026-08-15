El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, resaltó el operativo contra una banda de narcotráfico que operaba en la provincia y cuya red fue desmantelada en el día de hoy.

"Tenemos que enorgullecernos, porque el trabajo que hizo la policía de Chubut en conjunto con la Federal, más de 250 efectivos, para dar un golpe a narcotráfico", calificó el gobernador: "se hizo con un nivel de profesionalismo que la verdad que hay que reconocerlo, que nos enorgullece, y hablo como gobernador, pero también hago propia la palabra de todos", señaló.

Torres detalló los resultados del procedimiento: "cuando se da un golpe de este tipo con más de 17 detenidos, y de hecho la investigación previa, donde había en la U6 también delincuentes de altísimo perfil involucrados en el narcotráfico, eso demuestra que la pelea contra el narcotráfico se da y se tiene que dar a fondo como corresponde".

El mandatario concluyó reafirmando el compromiso del gobierno provincial: "así que hoy fue un golpe exitoso, pero vamos a seguir trabajando en conjunto con las fuerzas federales para que Chubut sea una provincia que pueda erradicar definitivamente el tráfico de la droga".