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17 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin prepara una gran noche de folklore con artistas de toda la región

El próximo sábado 22 de agosto, desde las 19 horas, el Salón Central de Trevelin será escenario de una celebración por el Día Internacional del Folklore, con la participación de numerosos músicos, cantores y bailarines de la región.
Por Redacción Red43

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La propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas independientes, conjuntos de danza y grupos musicales, en una jornada pensada para compartir distintas expresiones del folklore y poner en valor el trabajo de quienes mantienen vivas estas manifestaciones culturales en Trevelin y la zona.

 

La locución y animación estará a cargo de Francisco Huenchuman, mientras que la grilla artística estará integrada por Natalia y Marco – Pareja Independiente, Rolando Gavilán, Edelmiro Toro, Semillas del Malambo, Atrapasueños, Amanecer Folclórico, Las Voces del Valle, Raíces del Sur, Daniel y Leonel Catalán, El Reencuentro, Jorge Crespo, Jorge Utrera, Huepil, Gabino Ganga, Pellü Weche, Chala Vargas, Ariel y Leo Jara – Pena y Olvido, Purrun Yapen, Lautaro Philips, Músicos Amigos, Luisa y Pedro – Bailarines Independientes de Folklore, Senderos, Ballet Independencia y Resplandor.

 

Con una extensa convocatoria de artistas, la celebración ofrecerá una noche en la que la música y la danza serán protagonistas, brindando además un espacio de encuentro para vecinos, familias y quienes disfrutan de las expresiones folklóricas.

 

La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes y tendrá entrada libre y gratuita.

 

 

Día Internacional del Folklore

 


La actividad se realizará el sábado 22 de agosto desde las 19 horas en el Salón Central de Trevelin. La entrada será libre y gratuita.

 

 

 

 

 

 

 

A.M.D

 

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