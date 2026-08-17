Trevelin prepara una gran noche de folklore con artistas de toda la región

La propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas independientes, conjuntos de danza y grupos musicales, en una jornada pensada para compartir distintas expresiones del folklore y poner en valor el trabajo de quienes mantienen vivas estas manifestaciones culturales en Trevelin y la zona.

La locución y animación estará a cargo de Francisco Huenchuman, mientras que la grilla artística estará integrada por Natalia y Marco – Pareja Independiente, Rolando Gavilán, Edelmiro Toro, Semillas del Malambo, Atrapasueños, Amanecer Folclórico, Las Voces del Valle, Raíces del Sur, Daniel y Leonel Catalán, El Reencuentro, Jorge Crespo, Jorge Utrera, Huepil, Gabino Ganga, Pellü Weche, Chala Vargas, Ariel y Leo Jara – Pena y Olvido, Purrun Yapen, Lautaro Philips, Músicos Amigos, Luisa y Pedro – Bailarines Independientes de Folklore, Senderos, Ballet Independencia y Resplandor.

Con una extensa convocatoria de artistas, la celebración ofrecerá una noche en la que la música y la danza serán protagonistas, brindando además un espacio de encuentro para vecinos, familias y quienes disfrutan de las expresiones folklóricas.

La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes y tendrá entrada libre y gratuita.

Día Internacional del Folklore



La actividad se realizará el sábado 22 de agosto desde las 19 horas en el Salón Central de Trevelin. La entrada será libre y gratuita.

A.M.D