Menos sal, menos azúcar y más alimentos frescos: las recomendaciones para una alimentación saludable

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), a través de SEROS Chubut, recuerda la promoción de la salud centrada en la alimentación saludable, con el objetivo de brindar información y recomendaciones prácticas que permitan incorporar pequeños cambios en la vida cotidiana.

Bajo el lema “Pequeños cambios generan grandes beneficios para tu salud”, la iniciativa propone revisar algunos hábitos cotidianos vinculados con la elección y el consumo de alimentos, promoviendo decisiones más saludables y sostenibles.

Prevención de enfermedades

La alimentación tiene un papel fundamental en la prevención de enfermedades crónicas y en el mantenimiento de una buena calidad de vida. Por eso, desde el ISSyS se propone comenzar por acciones sencillas que pueden incorporarse progresivamente a la rutina.

Entre las principales recomendaciones de la campaña se destacan: elegir mejor los alimentos, leer la información nutricional y comparar productos, lo que permite tomar decisiones más conscientes.

Además, se recomienda priorizar alimentos frescos o mínimamente procesados y elegir aquellos con menor contenido de azúcares, sodio y grasas saturadas.

Menos sal, más salud

También desde el ISSyS se señala que reducir el consumo de sodio contribuye a prevenir la hipertensión arterial y disminuir factores de riesgo cardiovascular.

Por eso una alternativa es probar los alimentos antes de agregar sal y utilizar hierbas, especias y otros condimentos para realzar los sabores.

Menos azúcar, más bienestar

Asimismo, se destaca que reducir el consumo de azúcares libres ayuda a prevenir el sobrepeso y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes.

Ante ello es que se recomienda priorizar el consumo de agua, limitar las bebidas azucaradas y moderar el consumo de golosinas y productos de pastelería.

Desde el ISSyS también se destacó que no se trata de realizar grandes cambios de un día para otro, sino de incorporar progresivamente hábitos que contribuyan al bienestar, recalcando que pequeñas decisiones cotidianas, sostenidas en el tiempo, pueden generar un impacto positivo en la salud.

La sugerencia forma parte de las acciones de promoción y prevención que desarrolla el ISSyS y SEROS, orientadas a acompañar a los afiliados no solo ante la enfermedad, sino también en el cuidado integral de su salud.

Para conocer las acciones y servicios del Instituto, se puede ingresar al sitio oficial www.issys.gov.ar y consultar los canales digitales institucionales.