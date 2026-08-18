"Llegas y la casa está caliente": la obra de gas marca un antes y un después para el Barrio Los Cóndores

Este fin de semana, los vecinos y vecinas que viven en Barrio Los Cóndores comenzaron a tener gas. Una obra y un reclamo que llevaba ya 14 años y ahora da un salto de calidad de vida a las 72 familias que allí viven.



Con presencia del gobernador Ignacio Torres y el intendente Matías Taccetta, el acto fue acompañado por los vecinos, como Roberto Manzo, quien explicó: “Esto es una realidad después de tantos años, 14 años luchando de marchas y contramarchas, de frustraciones, de sueños rotos, de un montón de cosas a través de un grupo de vecinos que fuimos constante a través del tiempo con Ricardo Jorge que es de alguna manera fue el padre de la criatura”.



La obra es un alivio no solo frente al frio, sino en la economía: “para nosotros en estos momentos tan difícil y económicamente tan ajustado es importante tener gas porque es mucho más económico, entonces es lógico que estemos contentos también por la parte económica, por la comodidad y por lo que todo eso implica”.



La historia de Manzo implica luchas que lo perjudicaron: “de tantas luchas con la leña, con las casas frías, con incendios de casas, principios de incendios de otras casas, incluso la mía ha sufrido un principio de incendio, eso gracias a Dios quedó atrás y hoy lógicamente tenemos calidad de vida en la cual estamos muy felices porque realmente agradecido a Taccetta que nos escuchó, así que más que agradecerle a él y a Nacho Torres”.



Ricardo Jorge, mencionado por Manzo como uno de los principales impulsores de que la el camino avance, también compartió sus palabras de agradecimiento: “Llegó el alivio, nos hubiera gustado que se termine en el tiempo que hacía falta que se termine, es decir, en el año 2013, estamos en el 2026, así que me esperé 14 años para que se termine la obra”.



Una realidad palpable en el día a día: “el alivio de sólo pensar que vamos a llegar a nuestra casa y vamos a tener la disposición del gas y no tener que estar viendo en qué ambiente de nuestra casa nos paramos para que no nos haga frío. Agradecidos de la decisión del Intendente Taccetta por terminar lo que no terminaron gestiones anteriores. alivio porque es increíble que haya tardado tanto tiempo en hacerse esto, pero bueno, hoy ya lo tenemos, vamos a observar el medio vaso lleno”.



Cecilia Turro es una vecina más reciente pero igual de agradecida y clara con su mensaje: “Hace 11 años que venimos con leña. Es cambiar la calidad de vida, es cambiar cómo nos levantamos a la mañana, de repente llegar a casa y que esté la casa caliente, es cambiar la calidad de vida”.



SL

