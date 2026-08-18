Atención: un corte de luz afectará distintos sectores mañana miércoles

La Cooperativa 16 de Octubre informó que mañana miércoles 19 de agosto se realizará un corte de suministro eléctrico.

Dicha intervención será en el horario de 11:00 a 13:30 horas

.El corte se debe a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión y a trabajos de podas preventivas.

Las zonas afectadas son Ruta Provincial N° 71, Parque Nacional Los Alerces Portada Centro y Loteo Turcato.

Asimismo, el corte afectará también el suministro de agua potable en la zona norte, comprendiendo Barrio Planta de Gas, Altos de Trevelin y sectores periféricos.