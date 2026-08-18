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Por Redacción Red43

Atención: un corte de luz afectará distintos sectores mañana miércoles

Durante la mañana, y por tareas de poda, habrá una interrupción del suministro eléctrico, informó la Cooperativa 16 de Octubre.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que mañana miércoles 19 de agosto se realizará un corte de suministro eléctrico.

 

Dicha intervención será en el horario de 11:00 a 13:30 horas

 

.El corte se debe a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión y a trabajos de podas preventivas.

 

Las zonas afectadas son Ruta Provincial N° 71, Parque Nacional Los Alerces Portada Centro y Loteo Turcato.

 

Asimismo, el corte afectará también el suministro de agua potable en la zona norte, comprendiendo Barrio Planta de Gas, Altos de Trevelin y sectores periféricos.

 

 

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