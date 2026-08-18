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18 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Dos personas se perdieron en un cerro y tuvieron que ser rescatadas durante la madrugada

Habían perdido la senda de regreso por la presencia de nieve y se quedaron sin batería en sus celulares. Bomberos de Lago Puelo las encontró durante el descenso y las acompañó hasta el inicio del sendero.
Por Redacción Red43

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Dos personas que se encontraban en inmediaciones del Cerro Morrudo, en Lago Puelo, fueron asistidas durante la madrugada de este martes luego de desorientarse mientras intentaban regresar por el sendero.

 

La presencia de nieve en la parte alta del cerro dificultó la orientación y, con el avance de la noche, ambas personas perdieron la referencia de la senda de regreso. Además, ya no contaban con batería en sus teléfonos celulares para comunicarse.

 

El aviso llegó al cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, que activó una dotación para iniciar la búsqueda.

 

 

El operativo comenzó a las 2:30

La dotación salió del cuartel alrededor de las 2:30 de la madrugada y comenzó el ascenso por el sendero hacia el sector donde se encontraban las personas. Tras avanzar varios kilómetros, los bomberos lograron encontrarlas.

 

Para ese momento, ambas ya habían comenzado a descender por sus propios medios y, según informaron desde el cuartel, se encontraban aparentemente en buen estado. El personal las acompañó durante el resto del descenso hasta llegar al inicio del sendero.

 

Una vez finalizada la intervención, la dotación emprendió el regreso y arribó nuevamente al cuartel de Lago Puelo alrededor de las 4:30.

 

 

El operativo se desarrolló sin que fuera necesario trasladar a las personas, que pudieron completar el descenso acompañadas por los bomberos.

 

 

O.P.

 

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