Una nena de 9 años fue filmada manejando por Lago Puelo

Un video publicado en redes sociales y difundido posteriormente a nivel nacional muestra a una niña de 9 años conduciendo un vehículo por una calle de Lago Puelo, mientras un adulto permanece dentro del habitáculo. En la grabación también se observa a otro menor a bordo.

Tras la difusión de las imágenes, el Municipio de Lago Puelo inició actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y aplicar las sanciones correspondientes. El episodio habría ocurrido sobre calle Chaltén, un tramo que conecta la Ruta Provincial 16 con el camino alternativo y la circunvalación.

El titular de Tránsito y Protección Civil de Lago Puelo, Julián Cayun, confirmó que tanto el lugar como el adulto que habría permitido que la niña condujera ya fueron identificados.

Qué se escucha en el video

En la grabación, que fue publicada originalmente en redes sociales por un hombre de Lago Puelo, se escucha al adulto conversar con la niña mientras conduce. Durante el recorrido, le pregunta su edad y hace comentarios sobre su desempeño al volante. También mantiene un diálogo sobre los pedales del vehículo y menciona a otro menor.

Las imágenes muestran a la niña conduciendo por una calle de la localidad, una situación que rápidamente comenzó a circular en redes y alcanzó repercusión fuera de la zona.

Qué medidas analiza el Municipio

En declaraciones difundidas por FM Paraíso 42, Cayun señaló que el Municipio tomó conocimiento del hecho a partir de la repercusión que tuvo el video y anticipó que se avanzará con la inhabilitación de la licencia del adulto, además de las actuaciones ante el Tribunal de Faltas.

El funcionario señaló que el conductor sería notificado entre este martes y miércoles y que se avanzaría con el retiro de su licencia. "Nosotros como autoridades también tomamos este conocimiento público a través de los medios nacionales", explicó Cayun al referirse al origen de las actuaciones.

El planteo por la seguridad de los menores

El responsable de Tránsito y Protección Civil cuestionó la decisión de permitir que una niña condujera y remarcó que quienes cuentan con una licencia de conducir conocen las normas que deben cumplir. También hizo referencia a la responsabilidad que implica trasladar a menores en un vehículo y pidió apelar al sentido común frente a este tipo de situaciones.

"A nosotros ya nos alcanza con haber visualizado y haber escuchado justamente una clara violación a las normas vigentes en materia de tránsito", sostuvo.

El Tribunal de Faltas ya trabaja sobre el expediente y deberá determinar las sanciones que correspondan para el adulto identificado.

O.P.