La Copa Esquel ya tiene a sus 8 mejores: así quedaron los cuartos de final

La Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” 2026 ya tiene a sus ocho mejores equipos. Este domingo se completaron los cuatro cruces que faltaban de los octavos de final y quedaron definidos todos los enfrentamientos de la próxima instancia.

La jornada disputada en la cancha del Club Belgrano tuvo partidos cerrados y mucha tensión, con dos clasificaciones que se resolvieron desde el punto penal. Entre Amigos, Belgrano Seniors, Skabio e Independiente consiguieron avanzar y se sumaron a los cuatro equipos que ya habían asegurado su lugar durante el fin de semana anterior.

Entre Amigos avanzó en una definición por penales

El primer partido de la jornada tuvo como protagonistas a Entre Amigos y El Porvenir de Chile. Tras igualar 0 a 0 durante el tiempo reglamentario, la clasificación tuvo que definirse desde los doce pasos.

La tanda de penales tuvo además un momento particular: durante la definición se lesionó el arquero de Entre Amigos, por lo que el equipo tuvo que recurrir a una alternativa para ocupar el arco. Finalmente, fue el histórico jugador esquelense el Zurdo García quien se puso los guantes y terminó siendo protagonista al contener uno de los penales.

Entre Amigos se impuso 6 a 5 desde los doce pasos y consiguió el pasaje a los cuartos de final, dejando en el camino al conjunto chileno.

De esta manera, el equipo se convirtió en uno de los ocho que todavía mantienen la ilusión de quedarse con la Copa Esquel.

Belgrano Seniors también festejó desde los doce pasos

El segundo cruce tuvo nuevamente un marcador sin goles. Belgrano Seniors y Estrella Roja no lograron sacarse diferencias y terminaron definiendo su clasificación en los penales.

Belgrano Seniors se impuso 4 a 3 en la tanda y aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Skabio sacó ventaja en un partido cerrado

En el tercer encuentro, Skabio consiguió su clasificación tras superar 1 a 0 a 3 de Fierro.

El resultado le permitió avanzar a los cuartos de final y completar uno de los cruces de la próxima instancia.

Independiente se quedó con el último boleto

El último partido de los octavos de final enfrentó a Independiente con El Percy de Trevelin.

El conjunto esquelense se impuso por 1 a 0 y se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Ciudad de Esquel.

De esta manera, los cuatro equipos que ya habían conseguido su clasificación el fin de semana anterior quedaron acompañados por los cuatro ganadores de esta jornada.

San Martín había goleado 4 a 0 a Aurinegro, mientras que Deportivo La Costa superó 3 a 0 a Transporte Rolando. Deportivo Estación, en tanto, igualó 0 a 0 con Selección +41 y avanzó tras ganar 4 a 2 en los penales. El último clasificado había sido 28 de Junio, que derrotó 4 a 0 a La Unión.

Así quedaron los cuartos de final

Con los ocho equipos definidos, la Copa Ciudad de Esquel entra en su etapa decisiva. Los cruces que buscarán definir a los cuatro semifinalistas serán:

San Martín vs. Deportivo La Costa.

Belgrano Seniors vs. Skabio.

Entre Amigos vs. Independiente.

28 de Junio vs. Deportivo Estación.

Los partidos de cuartos de final se disputarán este sábado 22 de agosto en la cancha del Club Belgrano, desde las 14:00.

La competencia, organizada por la Municipalidad de Esquel, reunió a equipos provenientes de distintas ligas y categorías del fútbol local y regional. Esta edición también contó con la participación de equipos de Chile, sumando un nuevo atractivo a un torneo que ya se encuentra en su recta final.

Quedan ocho equipos, cuatro lugares en semifinales y un solo objetivo: quedarse con la Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” 2026.

A.M.D