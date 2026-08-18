Alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Chubut estarán afectadas este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la noche del miércoles 19 de agosto en distintos sectores cordilleranos de Chubut.

El aviso alcanza a la Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Cushamen, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches, donde se esperan precipitaciones persistentes de intensidad variable.

De acuerdo con el organismo, se prevén acumulados de entre 15 y 35 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual durante el período de vigencia del alerta.

Los mayores registros se esperan en las zonas más elevadas. En esos sectores, además, no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve.

Desde el SMN se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar las precauciones correspondientes ante posibles condiciones adversas durante la noche del miércoles.

R.G