Leonardo Miranda presentará su libro “Reverencia” en Esquel

El Profesorado de Música del IESA 818 de Esquel realizará el jueves 27 de agosto una actividad especial con la participación del cantautor Leonardo Miranda, quien presentará su libro “Reverencia”. El encuentro será a las 19:00 horas en la Escuela 24, ubicada en avenida Perón 1351, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es impulsada por la cátedra de Guitarra, en articulación con Guitarra 2 y Guitarra 3, junto a la biblioteca de la institución, y se enmarca en el Día Internacional del Folclore.

Alun Lloyd, docente de la carrera de Música, explicó que la actividad fue pensada inicialmente para los estudiantes, pero decidieron abrirla a toda la comunidad.

“Es una pequeña actividad de cátedra que se da en el marco del Día Internacional del Folclore y es una actividad que se realiza en conjunto con la biblioteca de la institución”, señaló.

Además, destacó la posibilidad de generar un encuentro entre los futuros docentes y referentes de la música regional. “Siempre es interesante que los quienes van a ser futuros docentes de música puedan ponerse en diálogo con los artistas y con reconocidos músicos de nuestra localidad”, expresó.

Sobre el libro, Lloyd contó que “si bien no es autobiográfico por ahí tiene que ver con su visión de la música, del arte, y de la actualidad de nuestras localidades”.

Federico Oriola, por su parte, resaltó el rol del instituto en la generación de propuestas culturales abiertas a la comunidad.

“Como referentes culturales de la región tenemos un compromiso y este tipo de acciones están pensadas para fortalecer los vínculos con la comunidad, trabajar en conjunto y poder brindar espacios culturales de calidad”, sostuvo.

El encuentro será abierto al público y gratuito. Desde la organización adelantaron que, además de presentar “Reverencia”, Miranda podría compartir parte de su música durante la jornada.

R.G