Hurto calificado: un tribunal mixto juzgará el caso a partir de este miércoles

Con la selección final de los jurados populares, todo quedó listo para que este miércoles comience el juicio oral y público bajo la modalidad de tribunal mixto, donde dos ciudadanos, un hombre y una mujer, integrarán el tribunal junto a tres jueces técnicos.

Este martes se llevó a cabo la audiencia previa conocida como voir dire (término de origen francés que significa "decir verdad"). A este encuentro fueron convocados decenas de ciudadanos y ciudadanas previamente sorteados del padrón electoral, con el objetivo de conformar el cuerpo que evaluará las pruebas del caso junto a tres jueces técnicos.

Durante la jornada, los candidatos respondieron a las preguntas realizadas tanto por la Fiscalía como por la Defensa. Este proceso busca garantizar la imparcialidad, detectar posibles conflictos de interés, sesgos personales o vínculos previos que puedan condicionar la decisión de los integrantes del tribunal.

Tras evaluar las respuestas e idoneidad de los convocados, quedaron formalmente designados:

Titulares: Un varón y una mujer, quienes tendrán voz y voto al momento de dictar la sentencia.

Suplentes: Un varón y una mujer, encargados de presenciar todas las jornadas para asumir el rol en caso de que alguno de los titulares sufra un imprevisto.

El tribunal mixto combina la experiencia técnica del Poder Judicial con el sentido común de la sociedad civil, asegurando un proceso transparente y participativo. La primera audiencia del debate comenzará este miércoles a primera hora. En ella los fiscales Fidel González y Ezequiel Forti, explicarán su caso al tribunal que hasta el momento no conoce el hecho que tendrá que juzgar. También la defensa expondrá a los jueces su teoría, antes de que comience la producción de prueba.

R.G