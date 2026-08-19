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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Conocé a Vendaval: una banda que nació de las calles de Trevelin

La banda de rock con mensaje social vuelve a los escenarios este viernes, junto a Karim Rosales que llega desde Cholila a Bro´s, calle Roca 445.
Por Redacción Red43

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Lo que empezó como una canción de protesta se transformó en proyecto musical.

 

Vendaval es una banda integrada por músicos de Trevelin, Esquel y la región, de impronta rockera pero abierta a los matices que pida el mensaje de compromiso social que construyen Martín "Vikingo" en voz y guitarra, Jorge en Viola, guitarra y voz, y Agustín en percusiones.

 

Con un antecedente de lucha social en 2017 desde las plazas de Trevelin, Vendaval hace canciones propias con temáticas sociales que interpretaron hasta una pausa dada en el año 2020. 

 

Este viernes, en el escenario de Bro´s, espacio cultural y gastronómico de calle Roca 445, se encontrarán desde las 23 horas con Karim Rosales de invitado, músico de Cholila y de larga trayectoria en la banda Chiman. Una noche de canción de autor rockero y con mensaje patagónico.

 


 

SL

 

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