Educación: 21 proyectos chubutenses avanzan a la Instancia Provincial de Desarrollo Emprendedor

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, dio a conocer los 21 proyectos seleccionados para participar de la Instancia Provincial del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor 2026, que se desarrollará desde el lunes 28 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre.

Las propuestas fueron elegidas luego de la instancia zonal, realizada entre el 10 y el 14 de agosto, en la que estudiantes de distintas regiones presentaron más de 50 proyectos.

Una propuesta que vincula aprendizaje e innovación

El Encuentro Empresarial es impulsado por la Subsecretaría de Planeamiento y Políticas Educativas, a través del Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras, una iniciativa con casi dos décadas de trayectoria en el sistema educativo chubutense. La propuesta busca fortalecer las competencias emprendedoras de estudiantes de Educación Secundaria y de los Centros de Formación Profesional, promoviendo el protagonismo estudiantil, el acompañamiento docente y la vinculación con las comunidades.

A lo largo del proceso, los estudiantes desarrollan ideas que atraviesan distintas etapas, como el análisis de mercado, la evaluación de su impacto y la elaboración de planes de negocio o proyectos sociocomunitarios. De este modo, el aprendizaje se articula con la creatividad, el trabajo colaborativo y la búsqueda de respuestas innovadoras a necesidades concretas de los contextos locales.

Entre las propuestas seleccionadas se encuentran iniciativas vinculadas con la sustentabilidad, la economía circular, la innovación tecnológica y el agregado de valor a recursos locales. Por ejemplo, Ecolnova3, de la Escuela N° 7730, propone la fabricación de anafes de una hornalla adaptados para funcionar con biogás generado a partir de residuos orgánicos, incorporando sistemas de seguridad y soporte técnico. Por su parte, VITA-UVA, de la Escuela N° 781, desarrolla una harina funcional a partir de hollejos y semillas de uva Criolla Torrontés, aprovechando residuos del proceso de elaboración de jugos y cerrando el ciclo productivo.

También se destaca ComposTabs, de la Escuela N° 738, que transforma residuos orgánicos domiciliarios y yerba mate descartada en un fertilizante orgánico en formato de pastilla de liberación lenta. La iniciativa incorpora composteras transportables y herramientas digitales para la trazabilidad, promoviendo la economía circular y el aprovechamiento de residuos.

Los 21 proyectos seleccionados

Los proyectos que participarán de la Instancia Provincial representan a las regiones III, IV y VI y corresponden a Centros de Formación Profesional, instituciones de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y escuelas secundarias orientadas y técnicas.

Región III: Deleite-Catering (CFP N° 650); Revalorización de materias primas comestibles locales (CFP N° 660); Raíces Patagonia, Chococookies y Ecolnova3 (EPJA N° 7730); y La madera del Dragón (Escuela N° 531).

Región IV: SABORIZA'TE y NatureWrap (EPJA N° 778); SedeSport (Escuela N° 762); Manos Al Barro (Escuela N° 787); y VITIS-PREBIO, VITA-UVA (harina de orujo de uva), TY GWYN (Bocconcinos de mozzarella) y VALTRIANA (Queso cremoso gourmet) (Escuela N° 781).

Región VI: Gentex, COMUNIDAD COLMENA y ComposTabs. Ciencia, innovación y biotecnología para transformar residuos en recursos (Escuela N° 738); Casa Burbuja y Ventus Energy (Escuela N° 1718); Ecopatagonia (Escuela N° 7715); y Portabicicletas reciclados para la comunidad escolar (Escuela N° 1726).

La diversidad de proyectos refleja el alcance de una propuesta que busca que los estudiantes puedan convertir conocimientos y experiencias escolares en iniciativas con potencial productivo, social y ambiental. En este sentido, el Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras promueve una perspectiva de triple impacto -social, económico y ambiental-, con proyectos que parten de las particularidades de cada comunidad y buscan generar respuestas concretas en el territorio.

La Instancia Provincial se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y permitirá poner en común el trabajo realizado por las instituciones participantes. Al finalizar esta etapa serán seleccionados cuatro proyectos destacados, que representarán el trabajo desarrollado en el marco del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor 2026.