“Camino a Jesús María 2026”: sigue abierta la preinscripción para el Campeonato Selectivo de Jinetes chubutenses

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, puso en marcha el Campeonato Pre-Selectivo de Jinetes “Camino a Jesús María 2026”, competencia que determinará quiénes representarán a la provincia en el Festival Nacional de Doma y Folclore.

Hasta este jueves 20 de agosto inclusive se recibirán las inscripciones para participar del certamen y definir a los jinetes que integrarán la delegación provincial. El campeonato tendrá cuatro fechas en Puerto Madryn, Gualjaina, Paso de Indios y Sarmiento.

Requisitos, cupos y categorías

De acuerdo con el Reglamento Oficial, el plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el 20 de agosto de 2026 inclusive, y podrán participar jinetes mayores de 18 años que se encuentren previamente inscriptos en el Registro Provincial de Jinetes de la Provincia del Chubut.

Entre los requisitos establecidos se encuentran: acreditar una residencia mínima y efectiva de cinco años en Chubut, contar con una experiencia o idoneidad comprobable en la actividad no menor a cuatro años de manera continua y presentar el correspondiente apto físico, además de la documentación requerida en la planilla de inscripción.

El Pre-Selectivo tendrá un cupo máximo de 60 participantes, distribuidos en 20 por cada una de las tres categorías: Crina Limpia, Gurupa Surera y Bastos con Encimera. Cada jinete podrá inscribirse y competir únicamente en una categoría.

Cuatro fechas

El campeonato tendrá carácter itinerante y recorrerá diferentes localidades de la provincia. La primera fecha se realizará los días 19 y 20 de septiembre en Puerto Madryn; la segunda será el 10 y 11 de octubre en Gualjaina; mientras que la tercera tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre en Paso de Indios.

La instancia final se desarrollará los días 5 y 6 de diciembre en Sarmiento, donde quedarán definidos los representantes de Chubut para Jesús María.

Seguridad y cumplimiento del reglamento

El reglamento establece además las condiciones técnicas para las montas, los elementos reglamentarios, los criterios de puntuación y las funciones del jurado, delegados y capataz de campo. Cada monta podrá recibir hasta 15 puntos y tendrá una duración de 8 segundos para Crina Limpia y de 12 segundos para Gurupa Surera y Bastos con Encimera.

Entre las disposiciones previstas, todos los participantes deberán realizar obligatoriamente un control de alcoholemia 30 minutos antes de cada monta, con resultado de 0%. También se establecen normas específicas para proteger la integridad de los jinetes y de los animales, contemplándose sanciones que pueden ir desde la quita de puntos hasta la suspensión, descalificación o inhabilitación.

Asimismo, será obligatorio competir con indumentaria tradicional de paisano o gaucho, de acuerdo con la usanza de la zona de procedencia, mientras que el uso de casco y chaleco de seguridad será optativo.

Con este Pre-Selectivo provincial, Chubut iniciará el camino para conformar la delegación de jinetes que llevará la representación provincial a uno de los encuentros de doma y tradición más importantes del país, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2026.