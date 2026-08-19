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Por Redacción Red43

“Camino a Jesús María 2026”: sigue abierta la preinscripción para el Campeonato Selectivo de Jinetes chubutenses

Hasta este jueves 20 de agosto se recibirán los formularios para participar del certamen que definirá quiénes integrarán la delegación provincial en el Festival Nacional de Doma y Folclore.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, puso en marcha el Campeonato Pre-Selectivo de Jinetes “Camino a Jesús María 2026”, competencia que determinará quiénes representarán a la provincia en el Festival Nacional de Doma y Folclore.

 

Hasta este jueves 20 de agosto inclusive se recibirán las inscripciones para participar del certamen y definir a los jinetes que integrarán la delegación provincial. El campeonato tendrá cuatro fechas en Puerto Madryn, Gualjaina, Paso de Indios y Sarmiento.

 

Requisitos, cupos y categorías

 

De acuerdo con el Reglamento Oficial, el plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el 20 de agosto de 2026 inclusive, y podrán participar jinetes mayores de 18 años que se encuentren previamente inscriptos en el Registro Provincial de Jinetes de la Provincia del Chubut.

 

Entre los requisitos establecidos se encuentran: acreditar una residencia mínima y efectiva de cinco años en Chubut, contar con una experiencia o idoneidad comprobable en la actividad no menor a cuatro años de manera continua y presentar el correspondiente apto físico, además de la documentación requerida en la planilla de inscripción.

 

El Pre-Selectivo tendrá un cupo máximo de 60 participantes, distribuidos en 20 por cada una de las tres categorías: Crina Limpia, Gurupa Surera y Bastos con Encimera. Cada jinete podrá inscribirse y competir únicamente en una categoría.

 

Cuatro fechas

 

El campeonato tendrá carácter itinerante y recorrerá diferentes localidades de la provincia. La primera fecha se realizará los días 19 y 20 de septiembre en Puerto Madryn; la segunda será el 10 y 11 de octubre en Gualjaina; mientras que la tercera tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre en Paso de Indios.

 

La instancia final se desarrollará los días 5 y 6 de diciembre en Sarmiento, donde quedarán definidos los representantes de Chubut para Jesús María.

 

Seguridad y cumplimiento del reglamento

 

El reglamento establece además las condiciones técnicas para las montas, los elementos reglamentarios, los criterios de puntuación y las funciones del jurado, delegados y capataz de campo. Cada monta podrá recibir hasta 15 puntos y tendrá una duración de 8 segundos para Crina Limpia y de 12 segundos para Gurupa Surera y Bastos con Encimera.

 

Entre las disposiciones previstas, todos los participantes deberán realizar obligatoriamente un control de alcoholemia 30 minutos antes de cada monta, con resultado de 0%. También se establecen normas específicas para proteger la integridad de los jinetes y de los animales, contemplándose sanciones que pueden ir desde la quita de puntos hasta la suspensión, descalificación o inhabilitación.

 

Asimismo, será obligatorio competir con indumentaria tradicional de paisano o gaucho, de acuerdo con la usanza de la zona de procedencia, mientras que el uso de casco y chaleco de seguridad será optativo.

 

Con este Pre-Selectivo provincial, Chubut iniciará el camino para conformar la delegación de jinetes que llevará la representación provincial a uno de los encuentros de doma y tradición más importantes del país, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2026.

 

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