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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

SEROS brinda recomendaciones para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico

Desde la Obra Social provincial se dieron a conocer cuidados que ayudan a prevenir una enfermedad grave.
Por Redacción Red43

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El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), a través de SEROS Chubut, recuerda a sus afiliados una serie de recomendaciones para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad grave que afecta principalmente a niños menores de 5 años y que puede provocar daño agudo de los riñones y alteraciones en las células de la sangre.

 

El SUH se presenta generalmente luego de un cuadro de diarrea, que suele ser con sangre, y puede estar acompañado de fiebre, vómitos y dolor abdominal. Entre las señales de alarma se encuentran la disminución de la cantidad de orina y el decaimiento.

 

Ante la presencia de estos síntomas, especialmente luego de un cuadro de diarrea, es fundamental consultar inmediatamente en un centro de salud u hospital.

 

La enfermedad puede producirse por la infección con la bacteria Escherichia coli, productora de toxina Shiga, que puede estar presente en alimentos contaminados. Por este motivo, la prevención requiere prestar especial atención a la preparación y conservación de los alimentos, así como a las medidas de higiene que se incorporan cotidianamente en el hogar.

 

El período de incubación del SUH es de entre 3 y 9 días. Ante un cuadro de diarrea aguda, no se recomienda utilizar antibióticos sin indicación médica, ya que pueden producir complicaciones y favorecer la aparición del SUH. Tampoco deben utilizarse bismuto, carbón, aspirinas o similares, antiespasmódicos, loperamida ni probióticos sin indicación profesional.

 

Principales medidas

 

Una de las principales medidas preventivas es cocinar correctamente las carnes, especialmente la carne picada, ya que una cocción insuficiente puede favorecer la transmisión de la bacteria. Las carnes deben cocinarse completamente, hasta que no presenten partes rojas o rosadas en su interior.

 

Se recomienda prestar especial atención a preparaciones como hamburguesas y albóndigas y evitar ofrecer carne picada a niños menores de 5 años. Asimismo, es fundamental mantener la cadena de frío de los alimentos.

 

Otro aspecto importante es evitar la contaminación cruzada, que puede producirse cuando las bacterias presentes en alimentos crudos pasan a otros alimentos a través de las manos, utensilios o superficies.

 

Por este motivo, se aconseja mantener separadas las carnes crudas de los alimentos cocidos o listos para consumir, y no utilizar las mismas tablas o cuchillos para distintos alimentos sin realizar previamente una correcta limpieza.

 

Las carnes crudas deben conservarse en recipientes cerrados y ubicarse en los estantes inferiores de la heladera, mientras que las frutas y verduras deben lavarse cuidadosamente utilizando agua segura.

 

La higiene de las manos también constituye una medida sencilla y efectiva de prevención. Es importante lavarlas con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos y después de manipular carne cruda, ir al baño o cambiar pañales. También resulta fundamental enseñar a los niños la importancia de realizar un correcto lavado de manos y utilizar siempre agua segura para beber, cocinar y lavar los alimentos.

 

Desde SEROS se recuerda que incorporar estos hábitos en la vida cotidiana contribuye a reducir el riesgo de transmisión del Síndrome Urémico Hemolítico y permite proteger especialmente a los niños, que constituyen el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad.

 

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