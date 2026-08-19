Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Nacional de Padel de Menores
19 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel dijo presente en el Nacional de Pádel de menores

La delegación chubutense participó de una de las principales competencias juveniles del país y desde Esquel destacaron el acompañamiento de los profesores y el trabajo de la comisión de padres.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una experiencia que fue mucho más allá de la competencia deportiva vivieron los chicos de Esquel que participaron del Torneo Nacional de Menores de Pádel, disputado en la ciudad de La Plata, donde se reunieron jóvenes de distintos puntos del país.

 

Para las familias que acompañaron la participación, el viaje representó una oportunidad para que los chicos pudieran compartir, competir y seguir creciendo dentro de la disciplina, pero también fue el resultado de un importante trabajo previo.

 

Desde la comisión de padres de Esquel destacaron especialmente el acompañamiento y compromiso de los profesores Fernando González y Nicolás Mazzeo, quienes estuvieron al frente de la preparación y acompañaron a los chicos durante esta experiencia.

 

También remarcaron el esfuerzo de las familias que, desde distintos lugares, colaboraron para poder concretar el viaje y garantizar que los jóvenes pudieran ser parte de una competencia de alcance nacional.

 

La experiencia en La Plata permitió además compartir la cancha y distintos momentos con jugadores y delegaciones de otras localidades, generando vínculos y recuerdos que trascienden los resultados deportivos.

 

Para quienes acompañan el crecimiento del pádel en Esquel, este tipo de experiencias son fundamentales para que los más chicos continúen disfrutando de la disciplina, incorporen nuevas herramientas y puedan medirse en escenarios de mayor nivel.

 

 


 

 

A.M.D

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mañana vuelve a funcionar PAMI en Esquel
2
 Huillín: monitorean su presencia en el Parque Nacional Los Alerces
3
 Dagna Del Carmen Jaramillo Díaz QEPD
4
 Alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Chubut estarán afectadas este miércoles
5
 Una nena de 9 años fue filmada manejando por Lago Puelo
1
 Esquel recibe al Torneo Provincial de Pádel
2
 Ruta 259: Trevelin reclamó por la repavimentación y el tramo hacia Futaleufú
3
 Día del Árbol: Invitan a una salida para observar aves y conocer el rol de los árboles
4
 La Camerata Cooperar y la Orquesta Filarmónica Clave se presentan gratis este sábado
5
 El Consejo del Adulto Mayor marcó su preocupación por las condiciones del acuerdo con PAMI
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -