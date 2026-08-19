Esquel dijo presente en el Nacional de Pádel de menores

Una experiencia que fue mucho más allá de la competencia deportiva vivieron los chicos de Esquel que participaron del Torneo Nacional de Menores de Pádel, disputado en la ciudad de La Plata, donde se reunieron jóvenes de distintos puntos del país.

Para las familias que acompañaron la participación, el viaje representó una oportunidad para que los chicos pudieran compartir, competir y seguir creciendo dentro de la disciplina, pero también fue el resultado de un importante trabajo previo.

Desde la comisión de padres de Esquel destacaron especialmente el acompañamiento y compromiso de los profesores Fernando González y Nicolás Mazzeo, quienes estuvieron al frente de la preparación y acompañaron a los chicos durante esta experiencia.

También remarcaron el esfuerzo de las familias que, desde distintos lugares, colaboraron para poder concretar el viaje y garantizar que los jóvenes pudieran ser parte de una competencia de alcance nacional.

La experiencia en La Plata permitió además compartir la cancha y distintos momentos con jugadores y delegaciones de otras localidades, generando vínculos y recuerdos que trascienden los resultados deportivos.

Para quienes acompañan el crecimiento del pádel en Esquel, este tipo de experiencias son fundamentales para que los más chicos continúen disfrutando de la disciplina, incorporen nuevas herramientas y puedan medirse en escenarios de mayor nivel.





A.M.D