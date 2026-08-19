Taccetta sobre la captación de agua en arroyo Buitrera: “Es una de las obras que nos preocupa”

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al estado de la obra de captación de agua del arroyo Buitrera y señaló que el proyecto registró una disminución en su ritmo de avance debido a demoras en el desembolso de fondos nacionales.



Taccetta explicó que se trata de una obra de carácter nacional, financiada en aproximadamente un 90% con fondos de Nación, y aseguró que la situación fue planteada al gobernador de Chubut durante el último encuentro que mantuvieron en la ciudad.



“Es una de las obras que nos preocupa. Es una obra nacional, financiada en gran parte por fondos nacionales”, indicó el intendente.



Según detalló, el avance de los trabajos se vio afectado por cuestiones vinculadas a la transferencia de recursos desde el Gobierno Nacional hacia la empresa encargada de ejecutar la obra.



“Ha sufrido cierta disminución en cuanto al nivel de avance por cuestiones ajenas al municipio y a la provincia. Es una cuestión de erogación de fondos por parte de Nación hacia la empresa”, explicó.



El intendente señaló que el gobernador también realizó gestiones ante funcionarios nacionales para solicitar que se envíen los recursos necesarios y así recuperar el ritmo de ejecución previsto.



Taccetta manifestó que la situación se habría destrabado y expresó su expectativa de que durante las próximas semanas se concrete el desembolso de los fondos pendientes.



“Esperemos en las próximas semanas el desembolso de esos dineros. El aporte que tiene la obligación del Gobierno Provincial está hecho, está comprometido”, afirmó.



En ese sentido, remarcó que el Municipio y la Provincia no presentan inconvenientes respecto del compromiso de financiamiento que les corresponde, y que el principal punto pendiente está relacionado con los fondos nacionales.



La obra de captación de agua del arroyo Buitrera es considerada estratégica para Esquel, por lo que el intendente insistió en la necesidad de garantizar su continuidad y finalización.

“Es una obra que había sido esperada tanto tiempo. Se anunció, se inició; bienvenido sea que se inicien las obras, pero necesitamos que las obras se concluyan”, concluyó Taccetta.