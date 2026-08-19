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Por Redacción Red43

La Legislatura declaró de interés el Salón Municipal de Artes Plásticas de Esquel

El proyecto recibió dictamen favorable y será tratado en la sesión ordinaria de este jueves. La propuesta contempla también la XIV Binacional con Proyección Patagónica.
Por Redacción Red43

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La Comisión de Legislación General, Cultura y Educación de la Legislatura del Chubut emitió dictamen favorable al proyecto que propone declarar de interés legislativo la XXVII edición del Salón Municipal de Artes Plásticas y la XIV Binacional con Proyección Patagónica, que se realizarán en Esquel.

 

La iniciativa corresponde a la diputada Karina Otero y quedó incluida entre los proyectos que serán considerados durante la sesión ordinaria prevista para este jueves 20 de agosto.

 

 

 

El Salón Municipal de Artes Plásticas constituye una de las propuestas culturales que se desarrollan en la ciudad y, en esta edición, incorpora nuevamente la instancia binacional con proyección hacia la región patagónica.

 

La convocatoria contempla la participación de artistas y obras en distintas disciplinas de las artes visuales, en una propuesta que busca generar un espacio de encuentro y difusión para la producción artística.

 

El proyecto presentado en la Legislatura busca otorgar el reconocimiento de interés legislativo a esta nueva edición del Salón y a la propuesta binacional vinculada con el encuentro.

 

Con el dictamen favorable de la comisión, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada por el pleno de la Legislatura durante la sesión de este jueves.

 

 

 

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