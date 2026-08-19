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Por Redacción Red43

“El museo como agente educador”: el seminario gratuito que ofrecerá el ISFD 809

La capacitación tendrá cuatro encuentros presenciales y estará destinada principalmente a docentes y estudiantes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Por Redacción Red43

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El Instituto Superior de Formación Docente N° 809 realizará el seminario “El museo como agente educador”, una propuesta de capacitación destinada a docentes y estudiantes vinculados principalmente con las áreas de Historia y Geografía.

 

La actividad será presencial y no arancelada y contará con cuatro encuentros, que se desarrollarán los sábados 29 de agosto, 5, 12 y 26 de septiembre, de 9 a 13.

 

La propuesta está dirigida a docentes en actividad de Historia y Geografía del nivel secundario, estudiantes de los profesorados de Educación Secundaria en Historia o Geografía y docentes de otros espacios curriculares vinculados con el área de Ciencias Sociales, especialmente aquellos orientados a Humanidades y Ciencias Sociales.

 

El seminario busca abordar el museo desde su dimensión educativa y como espacio que puede integrarse a las prácticas de enseñanza, generando herramientas para el trabajo con estudiantes.

 

La capacitación acredita 16 horas reloj y cuenta con auspicio en trámite.

 

Quienes quieran obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse con el ISFD 809 a través del correo o mediante el código QR disponible en el folleto de la actividad.

 

Los encuentros se realizarán de manera presencial y la participación será gratuita.

 

 

 

 

 

 

A.M.D

 

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