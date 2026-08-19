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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Hoyo cumple 73 años y propone celebrarlo limpiando

Tres jornadas de limpieza se realizarán en distintos sectores de El Hoyo entre agosto y septiembre. La propuesta es abierta a toda la comunidad y forma parte de las actividades por el 73° aniversario.
Por Redacción Red43

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En el marco del 73° aniversario de El Hoyo, se realizarán tres jornadas de limpieza y puesta en valor del espacio público en distintos sectores de la localidad. La iniciativa forma parte del Plan Integral de Medio Ambiente y comenzará este jueves 20 de agosto.

 

Las actividades se desarrollarán de 9:30 a 13 horas y estarán coordinadas por la Secretaría de Ambiente, que dispondrá de los elementos de seguridad necesarios para quienes participen.

 

El primer recorrido será por Pedregoso

La primera jornada será este jueves 20 de agosto y abarcará el sector de Pedregoso y las banquinas de la Ruta Nacional 40. El recorrido comenzará en el sector comprendido entre Rossi y Aserradero González y continuará hasta el Puente Salamín. El punto de encuentro será en Familia Rossi, mientras que la actividad finalizará en la Oficina de Turismo.

 

 

Las siguientes jornadas se realizarán durante septiembre.

 

Dos jornadas más en septiembre

El miércoles 2 de septiembre, las tareas se trasladarán a la zona urbana de El Hoyo. Se trabajará sobre las calles San Martín, Islas Malvinas, Colibrí, Bernardino Ribera y Pascual Ponce. En este caso, el punto de encuentro será frente al Cuartel de Bomberos y el recorrido finalizará en el Municipio.

 

La tercera jornada está prevista para el lunes 21 de septiembre y tendrá como escenario el ingreso norte de la localidad. El punto de encuentro será sobre la Ruta Nacional 40, en el cartel de madera que identifica a “El Hoyo”, ubicado en la curva.

 

 

Propuesta abierta a quienes quieran participar

La convocatoria está abierta a toda la población y busca sumar voluntarios a las tareas de limpieza y mantenimiento de distintos espacios públicos. Desde la Secretaría de Ambiente informaron que se dispondrán los elementos de seguridad necesarios para realizar las actividades.

 

Para obtener mayor información, se puede contactar a la Secretaría de Ambiente al 299 4100654.

 

 

O.P.

 

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