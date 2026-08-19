Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 pais Narcotráfico
19 de Agosto de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Un nene de 2 años llegó al jardín con un monedero y adentro había algo que nadie esperaba

La maestra vio que el pequeño llevaba un monedero, lo revisó y descubrió algo que obligó a llamar al 911. Minutos después, la madre regresó al jardín y terminó detenida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un episodio ocurrido en un Centro de Cuidado Infantil de barrio Ampliación Cabildo, en la ciudad de Córdoba, terminó con una mujer detenida luego de que una docente encontrara 71 envoltorios con cocaína dentro de un monedero que llevaba un nene de apenas dos años.

 

Todo ocurrió este martes 18 de agosto, cuando una mujer dejó a sus dos hijos pequeños en el establecimiento. El niño, de dos años, ingresó a una de las salas, mientras que su hermana, de tres, permaneció en otra.

 

En un momento, una de las docentes observó que el pequeño tenía un monedero de color rosa e intentaba abrirlo. Al revisar su contenido, encontró varios envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca.

 

Ante la sospecha de que podía tratarse de droga, el personal del lugar resguardó el objeto y dio aviso al 911 y a las autoridades correspondientes.

 

Poco después, la madre regresó al establecimiento para retirar a su hijo y reclamó el monedero. Según trascendió, la mujer habría manifestado que se trataba de algo con lo que sustentaba a sus hijos.

 

Las docentes se negaron a entregárselo y aguardaron la llegada del personal policial. La mujer se retiró posteriormente junto al niño y regresó más tarde, acompañada por su madre, para buscar a su hija de tres años.

 

Para ese momento, los efectivos policiales ya se encontraban en el centro infantil y la mujer fue detenida.

 

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó las pruebas correspondientes sobre la sustancia encontrada y confirmó que se trataba de cocaína. Tras el conteo, se estableció que eran 71 envoltorios.

 

La causa quedó en manos de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico y se inició una investigación para determinar el origen y el destino de la sustancia.

 

Mientras avanza la investigación, se activaron los protocolos correspondientes para resguardar a los dos niños. Ambos quedaron al cuidado de su abuela.

 

 

 

A.M.D

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Huillín: monitorean su presencia en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Un nene de 2 años llegó al jardín con un monedero y adentro había algo que nadie esperaba
3
 Alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Chubut estarán afectadas este miércoles
4
 Homicidio de Melín: Condena a 12 años de prisión en juicio abreviado
5
 Chubut: Una menor conducía un vehículo y su padre quedó inhabilitado para manejar
1
 Lotería del Chubut entregó un 0 km del Telebingo Deportivo
2
 Los kiosquitos de las plazoletas: una postal del Esquel de otras épocas
3
 Hantavirus en Neuquén: murió un joven de 26 años y aislaron a 15 personas
4
 Esquel será sede de la 49° edición del Congreso Argentino de Producción Animal
5
 Se le apagaba y encendía el celular: horas después descubrió préstamos y transferencias millonarias
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -