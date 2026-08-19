Un nene de 2 años llegó al jardín con un monedero y adentro había algo que nadie esperaba

Un episodio ocurrido en un Centro de Cuidado Infantil de barrio Ampliación Cabildo, en la ciudad de Córdoba, terminó con una mujer detenida luego de que una docente encontrara 71 envoltorios con cocaína dentro de un monedero que llevaba un nene de apenas dos años.

Todo ocurrió este martes 18 de agosto, cuando una mujer dejó a sus dos hijos pequeños en el establecimiento. El niño, de dos años, ingresó a una de las salas, mientras que su hermana, de tres, permaneció en otra.

En un momento, una de las docentes observó que el pequeño tenía un monedero de color rosa e intentaba abrirlo. Al revisar su contenido, encontró varios envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca.

Ante la sospecha de que podía tratarse de droga, el personal del lugar resguardó el objeto y dio aviso al 911 y a las autoridades correspondientes.

Poco después, la madre regresó al establecimiento para retirar a su hijo y reclamó el monedero. Según trascendió, la mujer habría manifestado que se trataba de algo con lo que sustentaba a sus hijos.

Las docentes se negaron a entregárselo y aguardaron la llegada del personal policial. La mujer se retiró posteriormente junto al niño y regresó más tarde, acompañada por su madre, para buscar a su hija de tres años.

Para ese momento, los efectivos policiales ya se encontraban en el centro infantil y la mujer fue detenida.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó las pruebas correspondientes sobre la sustancia encontrada y confirmó que se trataba de cocaína. Tras el conteo, se estableció que eran 71 envoltorios.

La causa quedó en manos de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico y se inició una investigación para determinar el origen y el destino de la sustancia.

Mientras avanza la investigación, se activaron los protocolos correspondientes para resguardar a los dos niños. Ambos quedaron al cuidado de su abuela.

A.M.D