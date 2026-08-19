Homicidio de Melín: Condena a 12 años de prisión en juicio abreviado

La Fiscalía alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa de Fabián Oscar González, acusado de homicidio simple y lesiones leves.

El imputado admitió su responsabilidad por atacar con un cuchillo a los hermanos Melín, hiriendo de muerte a uno de ellos y lesionando al otro, tras una discusión en su domicilio.

González cumplirá una pena de doce años de prisión. Esta decisión fue analizada y aceptada por los familiares de las víctimas. El juez homologó el acuerdo en la misma audiencia, al considerar que existen pruebas contundentes, como peritajes de ADN y testimonios, que confirman la autoría del crimen. Finalmente, destacó el arrepentimiento del condenado apuntando que, es importante, pero esto no basta, por eso la aplicación de la pena.

Al presentar el acuerdo, la fiscal María Bottini y el procurador de Fiscalía, Ismael Cerda, destacaron que la pena pactada, de 12 años de prisión, es la pena máxima prevista por el Código Procesal Penal, para este tipo de acuerdos. Como agravantes para apartarse de la pena mínima prevista por el Código, se tomó en cuenta el elemento utilizado, la cantidad de lesiones y el nimio motivo que desencadenó la pelea, fueron considerados como agravantes de la pena.

En favor del imputado, consideraron que acepte su responsabilidad y la pena.

El crimen

El 18 de Julio de 2025, cerca de las 19.30, González invitó a su casa a Samuel Melín y su hermano. Ambos accedieron y estuvieron en la vivienda ingiriendo bebidas alcohólicas, hasta que, en un momento determinado, inició una discusión entre los hermanos Melín y González, lo que motivó que los primeros decidan abandonar el lugar.

Cuando ambos hermanos salieron de la vivienda, salió detrás de ellos Fabian González. Le pidieron que les abra el candado que colocó en el portón de ingreso. Como respuesta, González ingresó a la vivienda y salió con un cuchillo, tamaño grande, con el que intempestivamente los atacó, asestándole a Samuel tres puñaladas, una de las cuales le ocasionó una lesión en la vena femoral, causándole muerte. Al hermano de Samuel le realizó un corte en flanco izquierdo de carácter leves.

González reconoció su autoría y fue condenado a la pena de doce años de prisión por los delitos de homicidio simple en concurso real con lesiones leves. En su resolución el juez dijo que valora que estuvieran presentes los familiares en la audiencia. Reconoció que ninguna decisión que se tome va a devolver la vida a Samuel. “Se han perdido muchas vidas por problemas nimios, en los que se han perdido la vida de jóvenes, padres, hijos, hermanos… en la ciudad y en toda la circunscripción. Si bien no se le puede devolver la vida, en este caso va a haber una respuesta rápida”.

El magistrado destacó que el acuerdo, a partir de la investigación, me parece serio. Valoró la actitud de la defensa, al allanarse a las pruebas de la Fiscalía y resolver en un juicio abreviado. Tuvo en cuenta el arrepentimiento del imputado, aunque expresó que “esto no alcanza, por eso la sanción que se le aplica”. Añadió que se encuentra plenamente seguro de que se le va a aplicar una sanción razonable al imputado, la que calificó como justa. Finalmente le expresó al condenado que aproveche esta etapa de su vida para reflexionar y pagar a la familia Melín como a la sociedad, el daño que ha hecho.

MA