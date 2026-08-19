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Por Redacción Red43

Huillín: monitorean su presencia en el Parque Nacional Los Alerces

Personal del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación realizó nuevas tareas de monitoreo de esta especie emblemática de la Patagonia.
Por Redacción Red43

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Durante las últimas semanas, personal del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación del Parque Nacional Los Alerces llevaron adelante tareas de monitoreo en el río Grande, ubicado en el sector sur del área protegida, con el objetivo de identificar indicios de presencia de huillín y generar información que permita conocer mejor su distribución.

 


El huillín es un mamífero acuático emblemático de la Patagonia y una especie considerada en peligro. Durante décadas se lo consideró desaparecido del Parque Nacional Los Alerces, donde no se registraban evidencias de su presencia desde la década de 1980.

 


Sin embargo, desde el año 2019 comenzaron a producirse registros esporádicos en distintos ambientes acuáticos del Parque. La sucesión de observaciones e indicios durante los últimos años permite considerar la posibilidad de un proceso de recolonización de la especie, un fenómeno que los equipos técnicos buscan conocer y comprender con mayor profundidad.

 


A partir de estos registros, el Parque Nacional Los Alerces inició tareas de monitoreo orientadas a identificar los sectores donde se encuentra presente el huillín, registrar nuevos indicios y avanzar en el conocimiento de las condiciones ambientales que podrían estar favoreciendo su reaparición.

 


En este trabajo también resulta valiosa la información aportada por pobladores y por aquellas personas que navegan y recorren habitualmente los ríos y lagos del área protegida. Sus observaciones contribuyen a ampliar el conocimiento sobre una especie difícil de detectar y a orientar las tareas de monitoreo en el territorio.

 


La posible recuperación del huillín representa una señal de gran importancia para la conservación de los ambientes acuáticos del Parque Nacional Los Alerces. Al mismo tiempo, pone de relieve la necesidad de continuar promoviendo prácticas responsables en el uso del fuego, la gestión de los residuos y el cuidado de los ríos, lagos y costas que constituyen su hábitat.

 


El monitoreo continuará en distintos sectores del área protegida, con el objetivo de reunir información que permita comprender mejor la presencia y distribución del huillín y fortalecer las acciones para la conservación de los ambientes donde habita.

 

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