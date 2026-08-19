Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad federacion chubutense de balonmano
19 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin suma tres representantes a la Selección de Menores de Handball de Chubut

La convocatoria reconoce el trabajo que vienen realizando en la disciplina y los prepara para una competencia nacional junto a representantes de toda la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tres jóvenes deportistas de Trevelin fueron convocados para integrar la Selección de Menores de la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa), que se prepara para representar a la provincia en el Argentino de Selecciones.

 

Se trata de Clara Petriz, convocada para la rama femenina; Noah Agustín Oyarzún Trotta, seleccionado para la rama masculina; y Timoteo Andrade, quien quedó como suplente en el equipo masculino.

 

La convocatoria representa un reconocimiento al trabajo que los jóvenes vienen realizando en el handball y a las horas de entrenamiento que sostienen dentro de la disciplina.

 

Los seleccionados de FeChuBa afrontarán ahora la preparación para el Argentino de Selecciones, una de las principales competencias del calendario nacional y que reúne a representantes de las distintas federaciones del país.

 

Desde Trevelin destacaron la convocatoria de los tres deportistas y celebraron que jóvenes de la localidad puedan formar parte de los equipos que representarán a Chubut en la competencia nacional.

 

Para Clara, Noah y Timoteo, la convocatoria representa además una nueva experiencia dentro de su crecimiento deportivo y la posibilidad de compartir equipo con jugadores de distintas localidades de la provincia.

 

 

 

MA

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Huillín: monitorean su presencia en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Un nene de 2 años llegó al jardín con un monedero y adentro había algo que nadie esperaba
3
 Alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Chubut estarán afectadas este miércoles
4
 Homicidio de Melín: Condena a 12 años de prisión en juicio abreviado
5
 Chubut: Una menor conducía un vehículo y su padre quedó inhabilitado para manejar
1
 Lotería del Chubut entregó un 0 km del Telebingo Deportivo
2
 Los kiosquitos de las plazoletas: una postal del Esquel de otras épocas
3
 Hantavirus en Neuquén: murió un joven de 26 años y aislaron a 15 personas
4
 Esquel será sede de la 49° edición del Congreso Argentino de Producción Animal
5
 Se le apagaba y encendía el celular: horas después descubrió préstamos y transferencias millonarias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -