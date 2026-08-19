Trevelin suma tres representantes a la Selección de Menores de Handball de Chubut

Tres jóvenes deportistas de Trevelin fueron convocados para integrar la Selección de Menores de la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa), que se prepara para representar a la provincia en el Argentino de Selecciones.

Se trata de Clara Petriz, convocada para la rama femenina; Noah Agustín Oyarzún Trotta, seleccionado para la rama masculina; y Timoteo Andrade, quien quedó como suplente en el equipo masculino.

La convocatoria representa un reconocimiento al trabajo que los jóvenes vienen realizando en el handball y a las horas de entrenamiento que sostienen dentro de la disciplina.

Los seleccionados de FeChuBa afrontarán ahora la preparación para el Argentino de Selecciones, una de las principales competencias del calendario nacional y que reúne a representantes de las distintas federaciones del país.

Desde Trevelin destacaron la convocatoria de los tres deportistas y celebraron que jóvenes de la localidad puedan formar parte de los equipos que representarán a Chubut en la competencia nacional.

Para Clara, Noah y Timoteo, la convocatoria representa además una nueva experiencia dentro de su crecimiento deportivo y la posibilidad de compartir equipo con jugadores de distintas localidades de la provincia.

MA