Los kiosquitos de las plazoletas: una postal del Esquel de otras épocas

Hay lugares y escenas que forman parte de la memoria de una ciudad aunque con el paso de los años hayan desaparecido. En Esquel, los antiguos kiosquitos que funcionaban en distintas plazoletas son uno de esos recuerdos que todavía permanecen entre quienes vivieron aquella época.

El Archivo Histórico de Esquel recuperó una fotografía de uno de estos puestos y aprovechó la imagen para reconstruir parte de su historia. Según los datos recopilados, fueron cinco los kiosquitos que funcionaron en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos era el kiosco de la Nona Callegaro, ubicado frente al Banco Nación. Otro se encontraba en avenida Fontana y calle Rivadavia, frente a la estación de servicio Bestene.

También estaba el kiosco ubicado en la esquina de avenida Alvear y avenida Fontana, frente al Correo, que es el que aparece en la fotografía compartida por el Archivo.

El cuarto se encontraba en avenida Ameghino y avenida Fontana, en el sector que actualmente se encuentra frente a Reina Mora. Pertenecía a Avelino Roda y, según los registros recuperados, funcionó entre 1980 y 1990.

Pero había un quinto

Y ese kiosquito también pudo ser ubicado. Estaba frente al antiguo Residencial Huemul, donde actualmente funciona la tienda MIUMA, y también frente al lugar que hoy ocupa Blest, la reconocida cervecería ubicada junto al local.

La fotografía de aquel puesto permite completar el recorrido por los cinco kiosquitos que alguna vez acompañaron el paisaje de las plazoletas de la ciudad.

Una imagen de aquel Esquel que muchos vecinos recuerdan con cariño. Esos kiosquitos, las plazoletas, las esquinas y las historias de todos los días forman parte de una memoria compartida que todavía aparece cada vez que una vieja fotografía vuelve a circular.

A.M.D