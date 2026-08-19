Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Archivo Histórico Esquel
19 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Los kiosquitos de las plazoletas: una postal del Esquel de otras épocas

El Archivo Histórico compartió una antigua fotografía y recordó los pequeños puestos que alguna vez formaron parte del paisaje de Esquel. La imagen despertó la nostalgia entre quienes vivieron aquella ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hay lugares y escenas que forman parte de la memoria de una ciudad aunque con el paso de los años hayan desaparecido. En Esquel, los antiguos kiosquitos que funcionaban en distintas plazoletas son uno de esos recuerdos que todavía permanecen entre quienes vivieron aquella época.

 

El Archivo Histórico de Esquel recuperó una fotografía de uno de estos puestos y aprovechó la imagen para reconstruir parte de su historia. Según los datos recopilados, fueron cinco los kiosquitos que funcionaron en distintos puntos de la ciudad.

 

Uno de ellos era el kiosco de la Nona Callegaro, ubicado frente al Banco Nación. Otro se encontraba en avenida Fontana y calle Rivadavia, frente a la estación de servicio Bestene.

 

También estaba el kiosco ubicado en la esquina de avenida Alvear y avenida Fontana, frente al Correo, que es el que aparece en la fotografía compartida por el Archivo.

 

El cuarto se encontraba en avenida Ameghino y avenida Fontana, en el sector que actualmente se encuentra frente a Reina Mora. Pertenecía a Avelino Roda y, según los registros recuperados, funcionó entre 1980 y 1990.

 

 

Pero había un quinto

 

 

Y ese kiosquito también pudo ser ubicado. Estaba frente al antiguo Residencial Huemul, donde actualmente funciona la tienda MIUMA, y también frente al lugar que hoy ocupa Blest, la reconocida cervecería ubicada junto al local.

 

La fotografía de aquel puesto permite completar el recorrido por los cinco kiosquitos que alguna vez acompañaron el paisaje de las plazoletas de la ciudad.

 

Una imagen de aquel Esquel que muchos vecinos recuerdan con cariño. Esos kiosquitos, las plazoletas, las esquinas y las historias de todos los días forman parte de una memoria compartida que todavía aparece cada vez que una vieja fotografía vuelve a circular.

 

 

 

 

A.M.D

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Huillín: monitorean su presencia en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Un nene de 2 años llegó al jardín con un monedero y adentro había algo que nadie esperaba
3
 Alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Chubut estarán afectadas este miércoles
4
 Homicidio de Melín: Condena a 12 años de prisión en juicio abreviado
5
 Chubut: Una menor conducía un vehículo y su padre quedó inhabilitado para manejar
1
 Lotería del Chubut entregó un 0 km del Telebingo Deportivo
2
 Los kiosquitos de las plazoletas: una postal del Esquel de otras épocas
3
 Hantavirus en Neuquén: murió un joven de 26 años y aislaron a 15 personas
4
 Esquel será sede de la 49° edición del Congreso Argentino de Producción Animal
5
 Se le apagaba y encendía el celular: horas después descubrió préstamos y transferencias millonarias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -