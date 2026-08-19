Sorpresa en los allanamientos a Fernando Cerimedo, el hombre que estuvo detrás de la comunicación de Milei: qué encontraron

La investigación sobre Fernando Cerimedo, consultor político argentino que tuvo un rol central en la estrategia de comunicación de la campaña presidencial de Javier Milei, sumó un nuevo capítulo en Bolivia luego de que la Fiscalía de La Paz allanara dos propiedades vinculadas a él.

Cerimedo, cuyo nombre tomó notoriedad en Argentina durante la campaña que llevó a Milei a la Presidencia, permanece detenido en Bolivia en el marco de la investigación por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles ubicados en la zona sur de La Paz. Durante los operativos fueron secuestrados dinero en efectivo, un teléfono satelital, una motocicleta, un vehículo equipado con destellador y distintos elementos encontrados dentro de las viviendas.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó los resultados de los allanamientos y señaló que el dinero encontrado todavía estaba siendo contabilizado, por lo que hasta el momento no se informó oficialmente cuál es el monto total incautado.

Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores aparecen además muebles con compartimentos internos. Según explicó Torrez, esos espacios podrían haber sido utilizados para guardar dinero u otros objetos, aunque esa posibilidad todavía deberá ser determinada a partir de las pericias correspondientes.

En uno de los domicilios también fue encontrada una motocicleta con las llaves colocadas, además de valijas y otras pertenencias. Para los investigadores, esto podría indicar que alguien abandonó el lugar de manera apresurada, aunque se trata de una hipótesis que deberá ser corroborada.

Otro de los elementos secuestrados fue un vehículo equipado con un destellador similar al utilizado en móviles oficiales. La Fiscalía deberá establecer su procedencia y determinar qué uso tenía.

A partir de los elementos encontrados y de las declaraciones realizadas por Beller luego del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra, el Ministerio Público de Bolivia abrió además una investigación de oficio contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito.

La nueva causa avanza en paralelo a la investigación por el ataque contra Beller, por el cual Cerimedo permanece detenido y es investigado por tentativa de feminicidio.

El consultor argentino fue arrestado en el aeropuerto de Santa Cruz cuando intentaba viajar hacia Buenos Aires. Hasta el momento, la Justicia boliviana investiga su presunta participación en el ataque y será el proceso judicial el que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Beller y la declaración sobre el caso ANDIS

El caso también volvió a poner a Cerimedo en el centro de la escena política argentina por las declaraciones realizadas por Nadia Beller desde el hospital donde permanece internada.

La mujer sostuvo que el consultor le había hablado de presuntas irregularidades vinculadas al Gobierno de Javier Milei y mencionó específicamente a Karina Milei y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Las afirmaciones forman parte del testimonio de Beller y, por el momento, no constituyen una prueba sobre la existencia de delitos ni sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Cerimedo tuvo un papel visible durante la campaña presidencial de Milei y fue presentado públicamente como parte del equipo encargado de la comunicación y la estrategia digital del espacio libertario. Su figura también quedó vinculada posteriormente a La Derecha Diario y a trabajos de consultoría política en otros países de la región.

Ahora, mientras permanece detenido en Bolivia, la Fiscalía deberá determinar el origen del dinero y de los demás elementos secuestrados durante los allanamientos, además de establecer si existe alguna relación entre esos hallazgos y los hechos que son investigados.

MA