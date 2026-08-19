Esquel: Inauguran la muestra de arte “Sueños, reflejos y ausencias”

Este jueves 20 de agosto, a las 20:15 horas, quedará inaugurada en la Biblioteca del IESA 818 “Marta Sottile” la muestra de arte “Sueños, reflejos y ausencias”, del artista Juan Carlos “Toto” Piegaro.

La exposición reúne una selección de pinturas en las que aparecen paisajes, interiores, escenas cotidianas, recuerdos familiares e imágenes vinculadas al mundo onírico.

A través del color, la luz y la sombra, las obras proponen un recorrido por distintas formas de representar lo vivido, lo imaginado y aquello que ya no está.

Piegaro trabaja con óleo y desarrolla cada obra desde una búsqueda sostenida en torno a la imagen. La muestra propone al público detenerse frente a las pinturas y descubrir las distintas sensaciones y recuerdos que pueden surgir en ese encuentro.

La inauguración será este jueves a las 20:15 horas en la Biblioteca del IESA 818 “Marta Sottile”.

R.G