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Por Redacción Red43

Esquel: Inauguran la muestra de arte “Sueños, reflejos y ausencias”

La exposición del artista Juan Carlos “Toto” Piegaro se inaugurará este jueves 20 de agosto en la Biblioteca del IESA 818 “Marta Sottile”, con una selección de pinturas al óleo.
Por Redacción Red43

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Este jueves 20 de agosto, a las 20:15 horas, quedará inaugurada en la Biblioteca del IESA 818 “Marta Sottile” la muestra de arte “Sueños, reflejos y ausencias”, del artista Juan Carlos “Toto” Piegaro.

 

La exposición reúne una selección de pinturas en las que aparecen paisajes, interiores, escenas cotidianas, recuerdos familiares e imágenes vinculadas al mundo onírico.

 

 

 

A través del color, la luz y la sombra, las obras proponen un recorrido por distintas formas de representar lo vivido, lo imaginado y aquello que ya no está.

 

Piegaro trabaja con óleo y desarrolla cada obra desde una búsqueda sostenida en torno a la imagen. La muestra propone al público detenerse frente a las pinturas y descubrir las distintas sensaciones y recuerdos que pueden surgir en ese encuentro.

 

La inauguración será este jueves a las 20:15 horas en la Biblioteca del IESA 818 “Marta Sottile”.

 

 

 

R.G

 

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