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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El municipio acompaña a deportistas que representarán a la ciudad en competencias nacionales e internacionales

El municipio entregó aportes económicos a tres deportistas de Esquel que representarán a la ciudad y al país en competencias de powerlifting y carreras de aventura en Brasil, Francia y Córdoba.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta recibió en su despacho a deportistas esquelenses que próximamente representarán a la ciudad en distintas competencias nacionales e internacionales, y realizó la entrega de aportes económicos destinados a acompañar sus participaciones.

 

Durante el encuentro, Taccetta destacó la importancia de acompañar desde el municipio a quienes, con esfuerzo, dedicación y compromiso, llevan el nombre de Esquel a distintos escenarios deportivos.

 

Uno de los aportes fue destinado a Iñaki Rey, quien participará del Campeonato Iberoamericano de Powerlifting GPA (Global Powerlifting Alliance), que se desarrollará en Porto Alegre, Brasil, entre el 15 y el 22 de septiembre. El atleta obtuvo su clasificación luego de consagrarse Campeón Nacional de Powerlifting en la categoría OPEN H 90. Además, actualmente ocupa el primer puesto del ranking de la federación en su categoría y se encuentra cuarto en el ranking general masculino por coeficiente.

 

 

 

También recibió un aporte Edgardo Segundo González, quien representará a Esquel y a la Argentina en el Campeonato Mundial de Carreras de Aventuras (ARWC), que tendrá lugar en Córcega, Francia, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre.

 

González integra el equipo SporTotal desde 2010 y cuenta con una extensa trayectoria internacional, con participaciones en campeonatos mundiales realizados en Sudáfrica, Ecuador y Australia. En 2026 alcanzó uno de los principales logros de su carrera al consagrarse junto a su equipo Campeón Sudamericano ARWS, en la Ansilta XK Race Neuquén – Final Sudamericana ARWS. Actualmente, además, ocupa el puesto 11 del ranking mundial.

 

El tercer aporte fue entregado a Ernesto Manuel Flores, quien participará del Torneo Iberoamericano de Powerlifting WRP (World Raw Powerlifting) 2026, que se realizará en Villa María, Córdoba, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

 

De esta manera, el la gestión municipal continúa acompañando a los deportistas de Esquel, con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo y brindar herramientas para que puedan afrontar los costos que implica representar a la ciudad en competencias de alto nivel.

 

 

 

R.G

 

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