ANSES: cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios de asignaciones en septiembre

El dato de inflación de julio ya permite conocer cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en julio. Ese porcentaje será tomado para actualizar los haberes correspondientes a septiembre, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, que utiliza la inflación registrada dos meses antes.

Con la actualización, la jubilación mínima quedará en $428.591,11, mientras que quienes reciban el bono tendrán un ingreso de $498.591,11.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $342.872,88 y, con el bono, llegará a $414.349,88. En el caso de las pensiones no contributivas, el haber será de $300.015,36, mientras que con el refuerzo alcanzará los $371.492,36.

Por su parte, la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá un monto de $428.591,11 y llegará a $500.068,11 en los casos en que corresponda el bono.

La actualización también alcanzará a las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $154.011,11, mientras que la AUH por Discapacidad ascenderá a $501.473,96.

Los nuevos valores surgen luego de que el IPC de julio marcara una inflación mensual del 2,1%, superior al 1,9% registrado en junio. Con este resultado, la inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,8%.

De esta manera, el dato publicado por el INDEC establece la referencia para la actualización de septiembre y define los nuevos montos que percibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

R.G