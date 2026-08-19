Mike Amigorena vuelve a Esquel con su música: “Los espero a todos”

Mike Amigorena vuelve nuevamente a Esquel con su música. El próximo jueves 27 de agosto, a las 22:00 horas, se presentará en Rider Beerhouse, ubicado en 25 de Mayo 478.

No será la primera vez que el artista visite la ciudad, Amigorena ha estado en Esquel en reiteradas oportunidades. Quienes lo conocen destacan el cariño que siente por Esquel y sus alrededores, una zona que disfruta y a la que vuelve cada vez que tiene la oportunidad.

Esta vez, fue el propio Mike quien dejó una invitación, con su particular estilo, para quienes quieran acompañarlo:

“Hola babies, atento Esquel. El 27 de agosto toco en Rider. Los espero a todos. 22:00 horas, 27 de agosto”, expresó.

Con una extensa trayectoria como actor y músico, Amigorena volverá a encontrarse con el público local en una noche que tendrá a la música como protagonista.

Las reservas de mesas pueden realizarse al 2945 639124.