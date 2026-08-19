Torres presentó “Escuelas FoCo” para fortalecer la formación y el empleo juvenil

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes la presentación de “Escuelas Secundarias con Formación Complementaria” (Escuelas FoCo), un programa destinado a ampliar las oportunidades de formación de estudiantes del Nivel Secundario y certificar capacidades específicas vinculadas con las demandas actuales del mundo laboral y académico.

La iniciativa forma parte de “+ Oportunidades, Chubut Aprende. Secundaria” y busca enriquecer las trayectorias educativas mediante la incorporación de espacios de formación complementaria que permitan a los jóvenes desarrollar nuevas habilidades y acreditar formalmente los conocimientos adquiridos.

El acto se llevó a cabo en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno y acompañaron al mandatario el ministro de Educación, José Luis Punta; diputados provinciales; funcionarios del Gabinete; directivos, docentes y estudiantes de las instituciones educativas participantes; y las representantes de Aluar, empresa que acompañó la iniciativa, María Eugenia Besson y María Elena Lizurume.

También participaron el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo; el titular de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín De la Fuente; la representante de la Cámara del Parque Industrial de Trelew, Valeria López; el presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, Andrés Koss; representantes de las oficinas de Empleo de Rawson y Trelew, y referentes del sector productivo.

Durante la jornada, el Gobernador también hizo entrega de equipamiento tecnológico y herramientas a las seis escuelas que participan de esta primera etapa del programa.

Tecnología y formación para construir futuro

Torres felicitó “a las escuelas que ya están implementando este programa, como así también a todo el equipo del Ministerio de Educación” y señaló que la iniciativa busca brindar respuestas frente a “un dilema que atraviesa a toda la sociedad: qué hacemos ante el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías y los cambios que generan en todos los ámbitos de la vida”.

“Hasta hace poco hablábamos de la automatización de procesos industriales y hoy tenemos herramientas, entre ellas la Inteligencia Artificial, que nos llevan a preguntarnos cuál es el trabajo del futuro y qué herramientas tenemos que darles a los más chicos para que puedan desarrollarse profesionalmente y acceder a un trabajo digno y de calidad”, expresó el titular del Ejecutivo.

En ese sentido, sostuvo que los jóvenes “necesitan contar con recursos intelectuales que les permitan afrontar un mundo que cada día es más complejo y competitivo”.

“Por este motivo presentamos una ley que establece un marco normativo para incorporar a la currícula escolar contenidos importantes como Educación Financiera, Inteligencia Artificial y Programación. Hoy la alfabetización digital es tan importante como la alfabetización tradicional, y tenemos que anticiparnos a esos cambios”, puntualizó.

Chubut, a la vanguardia de la innovación educativa

“Nos enorgullece que Chubut sea la primera provincia en encarar un tema que en breve va a ser central en la educación pública de la Argentina y del mundo, porque está cambiando la forma de aprender, de enseñar y también las herramientas que tenemos que darles a los más chicos”, señaló el Gobernador.

Torres destacó además el potencial de la tecnología para igualar oportunidades en todo el territorio provincial: “Muchos de los mejores promedios de nuestra provincia vienen de pueblos y comunas alejados de las grandes ciudades. Esas herramientas tecnológicas que en algún momento generaron incertidumbre permiten que un chico que nació en una comuna y antes podía estar condicionado a estudiar una carrera específica, hoy pueda estudiar lo que quiera y acceder a la misma información que alguien que nació, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia o Puerto Madryn”.

“Para poder incorporar estas herramientas necesitamos infraestructura y tecnología que permitan acceder a esos conocimientos”, añadió.

Un desafío compartido

Torres remarcó que la transformación educativa requiere del trabajo articulado de toda la comunidad y aseguró que “estos son procesos que tenemos que dar en conjunto entre docentes, no docentes, funcionarios, dirigentes y alumnos”.

“El desafío es no pelearnos con el futuro ni resistirnos a lo que inevitablemente va a suceder, sino actualizarnos para contar con la mayor cantidad de herramientas posible y darles un mejor futuro a las nuevas generaciones”, expresó.

Finalmente, el Gobernador agradeció “el acompañamiento del sector privado, de Aluar, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras y de todos los que colaboraron con esta prueba piloto, que es un caso de éxito que queremos llevar a todas las escuelas”.

En ese marco, ratificó que “lo vamos a lograr de la misma forma en la que pudimos hacer algo que parecía imposible, como llevar internet satelital a cada punto de la provincia en tiempo récord”.

Formación complementaria para ampliar oportunidades

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, destacó que “las políticas educativas de la provincia se ponen en marcha con el acompañamiento de todos” y agradeció “a las seis primeras escuelas que impulsaron esta iniciativa y permitieron validarla”.

Asimismo, puso en valor la participación “de las empresas, cámaras y distintos actores que acompañaron y apostaron a seguir trabajando para identificar cuáles son las necesidades específicas de cada una de las regiones”.

“Este es un programa que, a través de distintos módulos, fortalece la educación secundaria en aquellos aspectos que la sociedad requiere”, remarcó Punta.

El funcionario explicó además que la iniciativa se enmarca en resoluciones del Consejo Federal de Educación y que la decisión del Gobierno Provincial es “vincular la terminalidad de la escuela secundaria con el mundo laboral y académico, pero también con los proyectos de vida y socioproductivos de cada uno de los egresados”.

Escuelas FoCo y certificación de capacidades

Las Escuelas Secundarias con Formación Complementaria constituyen un programa destinado a establecimientos de Nivel Secundario no técnicos de la provincia, orientado a que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan fortalecer su formación, continuar estudios superiores y mejorar sus posibilidades de inserción en el mundo laboral.

La iniciativa contempla certificaciones avaladas por el Ministerio de Educación del Chubut y respaldadas por la normativa del Consejo Federal de Educación.

Se trata de una propuesta voluntaria destinada a estudiantes de 5° y 6° año, a partir de los 16 años. Cada grupo está conformado por un máximo de 15 alumnos, lo que permite fortalecer el acompañamiento pedagógico y desarrollar un trabajo personalizado.

La propuesta se organiza a partir de parejas pedagógicas integradas por un docente de Orientación Vocacional y un docente idóneo en las competencias específicas que se busca desarrollar. La modalidad permite articular la experiencia escolar con conocimientos vinculados al mundo productivo y social.

En esta primera etapa, el programa se implementa en las Escuelas Secundarias N° 734 de El Hoyo (Región I), N° 750 de Puerto Madryn (Región II), N° 705 de Trevelin (Región III), N° 712 de Trelew (Región IV), N° 706 de Río Mayo (Región V) y N° 718 de Rada Tilly (Región VI), garantizando presencia en las seis regiones educativas de la provincia.

Equipamiento para las seis escuelas

Como parte de la puesta en marcha del programa, cada una de las instituciones recibió equipamiento tecnológico y herramientas destinadas al desarrollo de las distintas propuestas formativas.

La provisión incluyó, para cada escuela, 12 mini PC, 12 monitores de 22 pulgadas, 12 teclados y 12 mouse, además de un router, una webcam, un televisor LED, una zapatilla prolongadora, un multímetro digital y un kit de destornilladores.

Asimismo, cada establecimiento recibió una impresora 3D y dos unidades de filamento PLA, equipamiento que permitirá fortalecer las condiciones para el desarrollo de los trayectos formativos y facilitar el acceso de los estudiantes a las tecnologías vinculadas con las capacidades que busca desarrollar y certificar el programa.

Capacidades certificadas

La formación se organiza en talleres cuatrimestrales estructurados en módulos de entre 35 y 120 horas. El primero, de carácter obligatorio, está orientado al desarrollo de herramientas de ofimática y habilidades blandas, consideradas competencias transversales fundamentales para la continuidad educativa y el mundo laboral.

El programa prevé además la actualización cuatrimestral de los módulos y la incorporación progresiva de nuevas áreas de formación en función de las necesidades pedagógicas, productivas y sociales.

De esta manera, los estudiantes podrán transitar trayectorias flexibles de formación complementaria y obtener la certificación de las capacidades adquiridas al finalizar cada tramo.

R.G