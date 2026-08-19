Inhabilitaron para conducir al adulto que permitió que su hija manejara en Lago Puelo

El adulto que permitió que su hija de 9 años condujera un vehículo por la vía pública en Lago Puelo fue inhabilitado para conducir, luego de la denuncia presentada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial ante la autoridad competente. La medida fue confirmada por la Jueza de Faltas que interviene en el caso.

El episodio había tomado repercusión a partir de un video difundido en redes sociales y posteriormente replicado por medios de comunicación. En las imágenes se observa a la niña conduciendo un vehículo por una calle de Lago Puelo, mientras un adulto permanece dentro del habitáculo. También viajaba otro menor, quien, según se informó, no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

Cómo se inició la investigación

Tal como había informado Red43 Comarca Andina, el video permitió identificar tanto el lugar donde habría ocurrido el hecho como al adulto que acompañaba a la menor.

El episodio se habría registrado sobre calle Chaltén, un tramo que conecta la Ruta Provincial 16 con el camino alternativo y la circunvalación de Lago Puelo. Desde el Municipio ya se habían iniciado actuaciones para determinar las circunstancias y avanzar con las sanciones correspondientes.

A partir de la difusión de las imágenes, la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó tareas para determinar quién era el conductor responsable y establecer su domicilio. Con esos datos, se presentó formalmente la denuncia.

Inhabilitación para conducir

Según informó el Gobierno del Chubut, el adulto contaba con una licencia habilitante para conducir y, pese a ello, permitió que su hija menor de edad manejara por la vía pública. La presentación solicitó su inhabilitación para conducir, medida que finalmente fue confirmada por la Jueza de Faltas interviniente.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la situación reviste gravedad por el riesgo al que fueron expuestos tanto la niña que conducía como el otro menor que viajaba en el vehículo y las demás personas que circulaban por la vía pública.

Además de la actuación administrativa, se informó que, de manera subsidiaria, se iniciarán las acciones penales que pudieran corresponder, de acuerdo con las circunstancias del caso y lo que determinen las autoridades judiciales competentes.

El video que puso el caso en conocimiento público

En la grabación, publicada originalmente en redes sociales, se escucha al adulto conversar con la niña mientras conduce. Durante el trayecto le pregunta su edad y realiza comentarios sobre la manera en que maneja, además de referirse a los pedales del vehículo y a otro menor que se encontraba a bordo.

La difusión de las imágenes llevó a que el caso trascendiera el ámbito local y llegara a medios de distintas partes del país.

O.P.